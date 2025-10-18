Спортът по телевизията - 19 октомври

Макс спорт 1
01:30 Moto GP: ГП на Австралия, загрявка
02:50 Moto 3: ГП на Австралия, състезание
04:15 Moto 2: ГП на Австралия, състезание
06:00 Moto GP: ГП на Австралия, състезание
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, финал, Корентен Муте - Даниил Медведев
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, финал, Юго Умбер - Каспер Рууд
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, финал, Иржи Лехечка - Феликс Оже-Алиасим
21:00 НАСКАР: Алабама
Макс спорт 2
02:00 ММА: UFC Fight Night, Рейнир де Ридер - Брендън Алън
11:00 WRC: рали "Централна Европа", SS16 Мютал 1
14:00 WRC: рали "Централна Европа", SS18 Мютал 2, бонус етап
19:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, финал, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
23:20 НФЛ: "Аризона Кардиналс" - "Грийн Бей Пакърс"
Макс спорт 4
09:00 Голф: "Индия Чемпиъншип", IV ден
15:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Реал Сосиедад"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Райо Валекано"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Реал" (Мадрид)
Евроспорт 1
09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, V етап
17:00 Колоездене (мъже): "Венето Класик"
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Джъд Тръмп - Антъни Макгил
22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Джон Хигинс - Луис Хийткоут
ТВ 1
11:00 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Локомотив" (София)
14:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Янтра" (Габрово)
Евроспорт 2
12:30 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, волна програма, танцови двойки
14:50 Супербайк: СШ в Испания, второ състезание
16:00 Суперспорт: СШ в Испания, второ състезание
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Билбао"
16:00 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Париж"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Хофенхайм"
21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - ПАОК
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Марица" - "Левски София"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Бургос"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Астън Вила"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Лил"
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Ювентус"
16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Болоня"
19:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Фиорентина"
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Дънди" - "Селтик"
17:45 Футбол: Ередивизи, "Хераклес" - "Фейенорд"
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Гройтер Фюрт"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
19:30 Футбол: Суперлига, "Арис" - "Панатинайкос"
22:00 Формула 1: ГП на САЩ, състезание
Диема спорт
15:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - ЦСКА
17:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Левски"
20:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948"