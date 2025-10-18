Спортът по телевизията - 19 октомври

Макс спорт 1

01:30 Moto GP: ГП на Австралия, загрявка

02:50 Moto 3: ГП на Австралия, състезание

04:15 Moto 2: ГП на Австралия, състезание

06:00 Moto GP: ГП на Австралия, състезание

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, финал, Корентен Муте - Даниил Медведев

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, финал, Юго Умбер - Каспер Рууд

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, финал, Иржи Лехечка - Феликс Оже-Алиасим

21:00 НАСКАР: Алабама

Макс спорт 2

02:00 ММА: UFC Fight Night, Рейнир де Ридер - Брендън Алън

11:00 WRC: рали "Централна Европа", SS16 Мютал 1

14:00 WRC: рали "Централна Европа", SS18 Мютал 2, бонус етап

19:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, финал, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

23:20 НФЛ: "Аризона Кардиналс" - "Грийн Бей Пакърс"

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Индия Чемпиъншип", IV ден

15:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Реал Сосиедад"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Райо Валекано"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 1

09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, V етап

17:00 Колоездене (мъже): "Венето Класик"

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Джъд Тръмп - Антъни Макгил

22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг, Джон Хигинс - Луис Хийткоут

ТВ 1

11:00 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Локомотив" (София)

14:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Янтра" (Габрово)

Евроспорт 2

12:30 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, волна програма, танцови двойки

14:50 Супербайк: СШ в Испания, второ състезание

16:00 Суперспорт: СШ в Испания, второ състезание

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Билбао"

16:00 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Париж"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Хофенхайм"

21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - ПАОК

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Марица" - "Левски София"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Бургос"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Астън Вила"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Лил"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Ювентус"

16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Болоня"

19:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Лацио"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Фиорентина"

Ринг

14:00 Футбол: Премиършип, "Дънди" - "Селтик"

17:45 Футбол: Ередивизи, "Хераклес" - "Фейенорд"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Гройтер Фюрт"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

19:30 Футбол: Суперлига, "Арис" - "Панатинайкос"

22:00 Формула 1: ГП на САЩ, състезание

Диема спорт

15:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - ЦСКА

17:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Левски"

20:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948"