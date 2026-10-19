Двамата, обвинени за палежа на Starlink, са успели да избягат от България

Двама души с германски паспорти, които са обвинени за терористичната атака срещу антени, обслужващи Starlink на Илон Мъск, разположени в секретен обект, близо до София, са успели да напуснат страната. Българските власти нямат идея къде са, затова ще разчитат на европейска заповед за арест. Днес Софийският градски съд ще разгледа искането на прокуратурата да бъде издадена европейската заповед за арест.

От миналата седмица е известно, че властите са установили младежите на 21 и на 20 години. Те са с германски паспорти, но не са етнически германци. Влезли са в България легално граничен пункт Кулата.

Атентатът беше извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. 11 от антените са били умишлено подпалени и са изгорели напълно. На охранителните камери са установени две лица с маски. Секретният обект, обслужващ комуникационната система на SpaceX, се намира в района на село Плана, до София. От 18 високочестотни антени са оцелели само 7.

Три дни от МВР и службите за сигурност криха за инцидента, а информацията бе първо оповестена от лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев в края на работния ден в понеделник, 12 октомври.

После Мирчев обяви в парламента, че двама маскирани, граждани на балканска държава, са подпалили антени на Starlink в близост до София.

Изгорелите антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна, обслужвайки комуникационни стратегии. Най-вероятно става дума за умишлен и организиран терористичен акт, целящ да саботира дейността на програмата на Мъск.

По-рано двама турски граждани, заподозрени в палеж на наземна сателитна станция на Starlink в Полша, бяха задържани на територията на Германия.