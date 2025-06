Massive Attack закри Sofia Live Fest с политически послания

Вчерашният, последен ден на Sofia Live Fest бе определено най-силният в цялата история на фестивала. И това много трудно може да се обори. Едва ли ще има други мнения след паметния концерт на Massive Attack, с който бе закрита вечерта, а и целият фест.

Каквото и да се каже за трип-хоп законодателите ще е слабо. Винаги поразяват с музиката си, винаги впечатляват задълго с визията си, винаги удрят силно и в целта с посланията си. Всъщност сегашното им турне бе може би най-силно подчинено на политиката в сравнение с всяко друго до момента. Основният акцент бе случващото се с палестинския народ и държава, но не бяха подминати и любимите им теми за политиката на световните суперсили САЩ и Русия, глобалното затопляне, световният империализъм, експлоатацията на труда в третия свят, фалшивите новини, конспиративните теории...

Всичко това публиката, която бе изпълнила до максимум пространството пред сцената на Vidas Art Arena (бившият Колодрум) в Борисовата градина, поемаше със сетивата си едновременно с музиката. А по традиция групата показа уважение към страната, в която свири и надписите на екрана бяха на български. Това бе оценено, а грешките, допуснати явно при автоматичния превод, бяха приети повече със симпатия.

Да, третото гостуване на Massive Attack у нас (и първо на открито) след 15 юли 2010 в зала "Фестивална" и 5 юни 2014 г. в Зимния дворец в столицата, бе най-посетеното и най-запомнящо се до момента. За това допринесе и присъствието на великолепната (всъщност каквото и да се каже за нея ще е слабо) Елизабет Фрейзър. Бившата вокалистка на Cocteau Twins, която рядко се изявява на концерти, сега е част от турнето на британското дуо. Тя покори публиката с магичните си изпълнения на Black Milk, Group Four, кавъра на Тим Бъкли Song to the Siren и най-вече на хита, с който се свърза завинаги с Massive Attack - Teardrop. Това бе и завършекът на сета, поантата, финалният акорд на фестивала. Ударно и запомнящо се. Достоен край, който да провокира публиката да отнесе със себе си точно тази музика и точно тези послания. За отбелязване е, че не всички понесоха изписаното на екрана и имаше такива, които напуснаха преди края.

Разбира се, не бива да се пропуска и присъствието отново на ветерана Хорейс Енди, вече на 74 години, но все още запазил силата на гласа си, с който отнесе в паралелен свят при изпълнението на Angel. И на Girl I Love You, разбира се.

А преди концерта на Massive Attack имаше и още много за слушане тази вечер. Началото бе дадено с българите ALI - изключително адекватен избор и присъствие на фона на последващата програма. Последва енергичния пост-пънк сет на англичаните Shame. Те имаха дълга история, докато достигнат до първото си гостуване в България. История, започнала с отменената фестивална вечер на Burgas Summer Live през август 2023 г. Но, ето - нещата най-накрая се подредиха и публиката успя да види една от прогресиращите групи в този жанр напоследък. Със запомнящото се енергично присъствие на фронтмена Чарли Стийн. Той бързо спечели присъстващите. За доволните ще има и повторение - Shame ще гостуват на самостоятелен концерт в София на 24 октомври в Mixtape 5.

Последва успокояващият сет на Майкъл Киванука. Също за пръв път у нас. Да, с по-бавно темпо от Shame, но не и по-малко впечатляващ. Британецът с угандийски корени има брилянтен глас и е привилегия да бъде слушан на живо. За съжаление значителна част от присъстващите не оцениха това и изкараха този сет в сладки разговори. А същевременно Киванука не пропусна да изпълни и хитовете, които го изстреляха към славата - Home Again, Love & Hate, Stay By My Side. И в края мило да благодари.

След него и преди Massive Attack на сцената излезе за кратко и основният двигател на петте досегашни издания на Sofia Live Fest - певицата Рут Колева. Тя също изказа благодарности на допринеслите за случването на този фестивал и изкара на сцената доброволците. След което обяви и датите за догодина - от 26 до 28 юни 2026 г.