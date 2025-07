Братя Галахър почетоха Диого Жота при завръщането си с „Оейзис“

Британската група „Оейзис“ изнесе своя първи концерт от 16 години насам, стартирайки снощи дългоочакваното си световно турне от стадион „Принсипалити“ в Кардиф, Уелс. Братята Ноел и Лиъм Галахър не бяха концертирали заедно от драматичната си раздяла през 2009 г.

"Оейзис" започнаха шоуто в Кардиф със сингъла Hello от втория им албум, озаглавен (What's the Story) Morning Glory? По време на изявата вокалистът се извини на феновете за това колко време им е отнело да се съберат отново. По-малкият брат Лиъм се обърна към публиката на няколко пъти по време на концерта. "Здравейте, хора, мина твърде много време", каза той преди третата песен (What's the Story), цитиран от ДПА.

Преди да запее Cigarettes And Alcohol, Лиъм Галахър призова зрителите да се обърнат и да прегърнат непознат. "Искам да видя как всички се обръщате и се прегръщате един друг", каза той.

Двамата братя направиха шеговити препратки към скандала с „динамичното ценообразуване“, който предизвика възмущение сред феновете, опитали да си купят билети за концертите във Великобритания и Ирландия. Цените на някои стандартни билети скочиха от 148 до 355 британски лири (от 202 до 485 долара), отбелязва агенцията. Проблемът накара британското правителството и националния орган за наблюдение на конкуренцията да се ангажират да разгледат използването на динамичното ценообразуване.

След изпълнението на Roll With It Лиъм слезе от сцената, а Ноел за първи път запя в Кардиф. По време на последните тактове на Live Forever беше прожектирана снимка на футболиста на „Ливърпул“ Диого Жота, който загина в автомобилна катастрофа в четвъртък, а публиката аплодира жеста на музикантите.

В началото на любимата за мнозина Champagne Supernova – последната песен за вечерта, „Оейзис“ благодариха на верните си фенове, а вокалистът Лиъм каза: "Хубаво е, че ни изтърпяхте през годините..., беше трудно".

Макар че братята не се шегуваха помежду си на сцената, те за кратко се прегърнаха по време на двучасовото шоу и си подадоха ръка след заключителната песен, отбелязва Ройтерс.

В Кардиф "Оейзис" получи подкрепа от колегите си от групата от 90-те години "Каст" и от бившия фронтмен на "Върв" Ричард Ашкрофт.

Инди рок групата от Ливърпул "Каст" също отдаде почит на Диого Жота, посвещавайки му хита си Walkaway. Ашкрофт каза, че е "горд да бъде тук в тази историческа вечер", преди да изпълни много от най-големите си хитове, като завърши с Bittersweet Symphony.

Десетки хиляди фенове пристигнаха в Кардиф преди концерта. Стадионът е с капацитет от максимум 74 500 души.

Новината за събирането на „Оейзис“ беше оповестена в края на август миналата година – 15 години, след като Ноел напусна групата, обявявайки, че не „може да продължи да работи с Лиъм нито ден повече" след кавга зад кулисите на фестивал в Париж, припомня ДПА.

Тази вечер е вторият концерт в Кардиф. След Уелс групата има планирани изяви през юли, август и септември в Манчестър, Лондон, Единбург и Дъблин. След това ще се отправи към Япония, Южна Корея, Южна Америка, Австралия и Северна Америка. За турнето се подготвя и филм, продуциран от създателя на сериала "Остри козирки" Стивън Найт, отбелязва ДПА.

Група "Оейзис", сформирана от братята Ноел и Лиъм Галахър, подписа договор с независимата звукозаписна компания Creation Records през 1993 г., а дебютният им албум Definitely Maybe, издаден на 29 август следващата година, оглави класациите.