Гневният Джъстин Бийбър изненада феновете си с нов албум

Канадската суперзвезда Джъстин Бийбър изненада днес почитателите си със седми студиен албум, озаглавен Swag, предаде Асошиейтед прес. Това стана, часове след като се появиха билбордове и публикации в социалните мрежи с него. Swag е първият албум на певеца след Justice от 2021 г. и първият, след като миналата година през август стана баща. Албумът включва 21 композиции. Той обаче излиза на фона на нарастваща загриженост сред феновете за психичното му здраве.

Билбордове с лика на Бийбър са били забелязани от фенове в четвъртък в Рейкявик (Исландия) и в Лос Анджелис. Певецът сподели техни снимки в официалния си профил в Инстаграм заедно с траклист, включващ имена на песни като All I Can Take, Walking Away, Therapy Session, Devotion, Dadz Love, Forgiveness. В промоционалните снимки, публикувани от Бийбър, се появяват съпругата му Хейли Бийбър и техният син – на някои кадри той го държи над главата си.

Джъстин Бийбър, който е двукратен носител на награда "Грами", придоби популярност със сингли като Baby, Sorry, Stay, изпълнен заедно с Кид Ларой. В началото на кариерата си още като тийнейджър канадецът започна да работи с аренби иконата Ъшър и с влиятелния музикален мениджър Скутър Браун, припомня Асошиейтед прес.

През 2023 г. Бийбър продаде правата върху музиката си – всичките си шест албума, включително хитовете Sorry и Baby, на базираната във Великобритания компания за музикални инвестиции "Хипноузис". Финансовите детайли по сделката не бяха оповестени, но списание "Билборд" съобщи, че стойността й е около 200 млн. долара.

През август 2024 г. Джъстин Бийбър и съпругата му – моделът Хейли, дъщеря на актьора Стивън Болдуин, обявиха раждането на първото си дете Джак Блус.

Фенове и колеги от музикалната индустрия посрещнаха с въодушевление новата музика, която идва цели четири години след предишния му албум Purpose. С продължителност малко под час, Swag демонстрира нова посока в звученето на изпълнителя, който работи с редица известни рапъри, сред които Sexyy Red, Cash Cobain и Gunna. Самото заглавие на албума напомня за хита му от 2012 г. Boyfriend, в който присъства повтарящият се израз: „swag, swag, swag, on you“.

Американският рапър Big Sean беше сред първите знаменитости, които реагираха на новината, коментирайки публикацията на Бийбър в Instagram с ентусиазираното „Да!!!!“.

Новият албум на певеца обаче излиза на фона на нарастваща загриженост сред почитателите за психичното му здраве, особено след последните му конфронтации с папараци, пише Би Би Си. През последните месеци певецът сподели в социалните мрежи недоволството си от натрапчивото поведение на папараците. Едно от най-обсъжданите видеа показа как Бийбър влиза в конфликт с фотограф на Деня на бащата. „Аз съм баща. Аз съм съпруг. Не го разбираш“, заявява той във видеото, което впоследствие беше широко разпространено онлайн. Част от записа дори е използвана като семпъл в песента Butterflies от новия албум.

Певецът признава, че има проблеми с гнева. „Хората непрекъснато ми казват да се излекувам, не мислите ли, че ако можех да се оправя сам, вече щях да го направя?“, сподели 31-годишната поп звезда в своите Instagram Stories през юни, след като напрегнатата му конфронтация с папараци стана вирусна. „Знам, че съм счупен. Знам, че имам проблеми с гнева. Цял живот се опитвах да върша работата си, за да бъда като хората, които ми казваха, че трябва да бъда като тях. И това просто продължава да ме изморява и ядосва още повече“.

Бракът на Бийбър също привлече внимание наскоро след поредната спорна публикация в социалните медии. Певецът отпразнува появата на Хейли на корицата на Vogue с пост, в който споменава за техен личен спор, в който той е изразил мнение, че тя няма да бъде на корицата на списанието, предизвиквайки бурни реакции.

Втората песен в албума, Daisies, сякаш загатва за отношенията между двамата, с текстове като „падащи листенца – обичаш ли ме, или не?“ и „Ти каза завинаги, скъпа – наистина ли го мислеше?“. Миналия месец Page Six писа, че двойката има затруднения в съвместния си живот и двамата отчаяно се опитват да спасят брака си.

Някои от песните в Swag засягат и теми, свързани с вярата: заглавия като Devotion, Soul и Forgiveness отразяват дълбоката християнска религиозност на Бийбър, която той неведнъж е афиширал публично.

Напоследък Бибър направи поредица от необичайни изказвания в социалните медии и се появи на снимки и видеоклипове, в които изглежда нестабилен и тежко интоксикиран. Много фенове започнаха да изразяват опасения, че 31-годишният певец се нуждае от професионална помощ, коментира Newsweek.

Роденият през 1994 г. Джъстин Бийбър се превръща в световен тийн идол и една от най-популярните фигури в музикалната индустрия. Започва кариерата си в ранна възраст и бързо придобива голяма популярност. През 2010 г. Бийбър е сред най-търсените личности в Google, което подчертава неговата глобална разпознаваемост. В хода на кариерата си е носител на множество награди, включително „Изборът на феновете“ на канадските музикални награди „Джуно“.