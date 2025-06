Обичаните у нас Clawfinger идват за фест през септември

Фестивалът за българска авторска музика Rebel Rebel се разраства и за първи път ще включи в програмата си чуждестранна група, при това като хедлайнер. Става въпрос за шведските рап метъл ветерани Clawfinger.

Групата вече обяви лятното си турне, като то завършва с гостуване в България - именно за Rebel Rebel 2025. Датата е 13 септември, като липсват повече подробности, включително и от българска страна.

Това ще е петото издание на феста, като първите две бяха в София, а следващите две - във Варна. Досега всичките участници бяха български групи. Засега няма яснота дали събитиeто ще се проведе отново в столицата. Сигурно е обаче, че ще има и отделно последващо мини издание на Rebel Rebel в Пловдив, като част от Капана фест. Той пък трябваше да се състои в края на май и началото на юни, но бе отложен за 18-22 септември.

Що се отнася до Clawfinger, това ще е четвъртото гостуване на групата на фестивал у нас след Spirit of Burgas през 2009, Sofia Rocks през 2012 г. и Summer Chaos през 2016 г. в Бургас. Формацията от Стокхолм все така не е издавала нова музика от 2007 г. насам, но продължава да развива активна концертна дейност. Това не пречи на феновете да се наслаждават на големите хитове на групата като Nigger, The Truth, Pin Me Down, Tomorrow, Do What I Say, Biggest & The Best и др. Фронтменът Зак Тел и колегите му продължават все така да изразяват позициите си по остри обществени проблеми, не само в текстовете си, а и при контакта си с публиката. И това е една от причините групата да е толкова разпознаваема и харесвана.