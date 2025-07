Още един чужд хедлайнер идва за Rebel Rebel 2025

Projector Plus Британските готик-рок ветерани The Sister of Mercy ще закрият втората вечер, респективно самия фестивал Rebel Rebel 2025.

Програмата на Rebel Rebel 2025 не само вече е ясна, но и се потвърди, че петото издание на фестивала ще е и най-силното до момента. След като преди 10-ина дни стана ясно, че шведските рап метъл герои Clawfinger ще свирят на това събитие, днес организаторите от независимото обединение Projector Plus обявиха и втория хедлайнер. Това са британските готик рок легенди The Sisters of Mercy.

Групата от Лийдс, която е с 45-годишна история зад гърба си, ще излезе във втората вечер на феста, който ще се проведе на 13 и 14 септември на Vidas Art Arena в Борисовата градина (бившият Колодрум).

Въпреки богатата си биография и огромна тълпа от почитатели, включително и у нас, това ще е едва третото гостуване за The Sisters of Mercy в България, след Spirit of Burgas през 2008 г. и Hills of Rock - Sofia Edition 2022. Това прави още по-голямо очакването към появата на вокалиста Андрю Елдридж и компания, както и към хитовете им Temple of Love, More, This Corrosion, Lucretia My Reflection и т.н.

Що се отнася до Clawfinger, шведите издадоха първи сингъл от 2019 г. насам. "Scum е химн, който хваща направо за гърлото. Това е за типа човек, когото всички тайно искаме да няма на тази планета", заявява вокалистът Зак Тел, визирайки един от световните лидери в момента.

А останалата програма на Rebel Rebel 2025 ще е издържана в досегашния дух на фестивала - млади или по-утвърдени български инди рок, алтернатив рок или ню метъл групи.

В първата вечер (13 септември) преди Clawfinger ще излязат Hellion Stone, развиващите се с невероятни темпове Цар Плъх и любимците No More Many More. Във втория ден ще бъдат бургазлиите Lek City Case, друга група с огромна фенска маса - ALI, както и една от родните суперформации - Me And My Devil.

Билетите за фестивала вече са в продажба в мрежата на Ticket Station, като са пуснати 555 двудневни пропуска по 55 лева по случай 5-тата годишнина на Rebel Rebel. След тяхното изчерпване, цените ще се променят. Децата до 13 години ще влизат без билет, но с пълнолетен придружител и попълнена декларация.