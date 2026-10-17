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Български национал вкара втори гол в Бундеслигата

Лукас Петков изпусна дузпа, но се поправи при победата на "Елверсберг" над "Аугсбург"

Днес, 18:44
Лукас Петков (вдясно) показва от началото на сезона, че може да отговори адекватно на високото ниво и големите звезди в Бундеслигата.
ЕПА/БГНЕС
Лукас Петков (вдясно) показва от началото на сезона, че може да отговори адекватно на високото ниво и големите звезди в Бундеслигата.

Българският национал Лукас Петков продължава отличното си представяне в Бундеслигата този сезон с екипа на дебютанта "Елверсберг". Днес 25-годишният футболист вкара гол и записа асистенция при победата на "елфите" с 4:3 над гостуващия "Аугсбург" в мач от VI кръг. Това бе второто му попадение в германския елит от началото на първенството.

Петков откри резултата в 4-ата минута, след като изпълни дузпа, вратарят на гостите Фин Дамен спаси, но след това българският играч довкара. След него за успеха се разписаха Ласе Гюнтер (7) и Максимилиан Рор (28), като резултатът стана 3:0 още преди да е изтекъл половин час игра.

"Аугсбург", откъдето Лукас Петков тръгна към големия футбол, намали в 45-ата минута с попадение от дузпа на швейцарския национал Фабиан Рийдер, а в 76-ата минута австрийският национал Михаел Грегорич вкара втората дузпа за гостите в мача.

Петков игра през цялото време, като в 89-ата минута подаде на Фредерик Шмал, който направи 4:3. До края "Аугсбург" имаше време за още един гол - на Мерт Кьомюр в 90-ата минута, но не и за изравняване. За да е пълна драмата в 8-ата минута на допълнителното време Ноел Футкеу изпусна дузпа за домакините.

След третата си победа за сезона "Елверсберг" е на шесто място с 10 точки. Начело с 11 е "Байерн", който по-късно днес приема РБ (Лайпциг).

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