Наш национал вкара исторически гол в Бундеслигата

ЕПА/БГНЕС Лукас Петков (вдясно) е спечелил единоборство с испанския защитник на "Байер" Мигел Гутиерес по време на днешния мач в Елверсберг.

Българският национал Лукас Петков започна по възможно най-добрия начин първия си сезон в Бундеслигата с отбора на "Елверсберг". Той отбеляза първото попадение за "елфите" при домакинската победа с 3:2 над "Байер" (Леверкузен) в I кръг на германската елитна дивизия. Петков се разписа в 8-ата минута, като това беше първи гол изобщо за "Елверсберг" в Бундеслигата.

Und da ist das erste Bundesliga-Tor unserer Geschichte – und der Torschütze heißt Lukas Petkov! Und das ist so was von verdient. Leverkusen wird hier gerade etwas überrollt.🔥💯



1:0 I 8.#DieElv #UnsereElv #ELVB04 pic.twitter.com/wxInEKq3LD — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) 29 август 2026 г.

25-годишният ни национал, който имаше съществен принос за второто място на "Елверсберг" във Втора Бундеслига през миналия сезон и съответно за класирането за германския елит, игра днес цял мач. Веднага след него съотборникът му Коул Кембъл направи 2:0 в 9-ата минута, а Давид Моква вкара за 3:0 в 46-ата минута. "Байер" обаче натисна в последния четвърт час и за малко не изравни. В 77-ата минута чешкият национал Патрик Шик отбеляза първото попадение за гостите, а в първата минута на допълнителното време Кристиан Кофане заби втори гол за "Байер" при добавка, след като удар на Виктор Бонифас прати топката в напречната греда.

Все пак "Елверсберг" успя да удържи победата. В следващия кръг "елфите" гостуват срещу "Борусия" (Мьонхенгладбах) на 5 септември.