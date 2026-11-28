Одобрената от правителството пълна забрана на рекламата на хазартните игри, на организаторите им и на свързаните с тях отличителни знаци, предизвика бурна реакция от 7 федерации - по най-популярните спортове в страната. Предстои промените да бъдат гласувани от Народното събрание.

От футболния съюз и централите по волейбол, баскетбол, лека атлетика, плуване, бокс и тенис излязоха с открито писмо до управляващите, в което изразяват "сериозна загриженост за бъдещето на българския спорт". Повечето от тях имат спонсорски договори с различни букмейкърски фирми, а по-късно президентът на атлетическата - Георги Павлов, написа, че БФЛА няма такива отношения и е включена без съгласуване с него, но той принципно е съгласен.

От една страна федерациите категорично подкрепят "мерките за защита на обществото и децата от хазартна зависимост", "забраната за присъствие на хазартни марки върху екипировка, съоръжения и материали, предназначени за малолетни и непълнолетни, както и забраната на външната реклама на хазарт извън спортните съоръжения".

"Но защитата на обществото не трябва да бъде за сметка на децата, които спортуват - изтъкват федерациите. - Приходите от спортно спонсорство не са просто рекламни бюджети. Те осигуряват провеждането на първенства, функционирането на клубове, възнагражденията на треньори, развитието на детско-юношески школи и поддръжката на спортни бази. Най-тежки биха били последствията за малките клубове и за населените места, в които възможностите за алтернативно финансиране са силно ограничени. Зад всеки клуб, принуден да прекрати дейността си, и зад всяка закрита школа стоят деца, които губят възможността да спортуват."

В изявлението си федерациите твърдят също така, че не противопоставят здравето на обществото на развитието на спорта, а настояват законът да защити и двете.

"Спонсорът не плаща за лого върху екип, а за правото да покаже, че стои зад първенството, клуба или отбора. Законопроектът в сегашния си вид допуска марката единствено върху екипировка и съоръжения и забранява всяка друга форма на комуникация. Така спонсорството губи смисъла си за онзи, който го плаща, и договорите ще бъдат намалени или прекратени. Затова призоваваме народните представители да преразгледат тази част от текста", пишат спортните централи.

Те твърдят, че към момента няма друг бранш, "готов да подкрепя българския спорт в такъв мащаб" и "в обозримо бъдеще рекламните бюджети от други икономически сектори не могат да заместят приходите, които спортът би загубил".

"Ако държавата реши да запази това ограничение, тя трябва да поеме и отговорността за осигуряването на алтернатива. Настояваме в такъв случай да бъде въведен законово гарантиран механизъм за целево финансиране на спорта от приходите от хазартни такси, с приоритет за клубовете и детско-юношеския спорт", се казва още в писмото.

Федерациите призовават депутатите да вземат предвид позицията им при второто четене на законопроекта и изразяват готовност да участват в работата на парламентарната комисия "за намирането на устойчиво и отговорно решение".

"Българският спорт иска гаранции за своето бъдеще. Защото да защитим децата означава и да запазим възможността им да спортуват", завършва декларацията.

Този протест е като дежа вю на случилото се през юни на 2020 г. Тогава духовете бяха разбунени от законопроекта на зам.-председателя на парламента Валери Симеонов ("Обединени потриоти"), който също внесе проект за тотална забрана на хазарта. Последва вълна от декларации от футболни клубове - първо от "Левски", после от още 15. Против се обявиха също баскетболната и боксовата федерация, както и волейболът, в лицето на ВК ЦСКА.

Мотивите им тогава бяха сходни - че ако няма спонсорство от букмейкъри и хазартни оператори, спортът загива. И парламентът отхвърли промените в закона за хазарта.