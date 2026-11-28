Радослав Янков се класира на пето място в паралелния гигантски слалом - първо състезание от новия сезон за Световната купа по алпийски сноуборд, провело се в Сноу Жуи (Кит).

36-годишният Янков даде седмо време в квалификациите. След това елиминира в първия кръг австриеца Александър Пайер, който три врати преди финала в опит да навакса изоставането си излезе от трасето си и го бутна, за което бе дисквалифициран.

На 1/4-финалите Янков кара срещу олимпийския шампион от Пекин 2022 и Милано Кортина 2026 Бенямин Карл. Двамата се движеха равностойно по цялото трасе, но в края 41-годишният австриец взе минимален аванс и финишира с 0.15 сек. по-бързо.

Това осигури на Янков 5-о място, защото времето му - 1:24.38 мин., бе най-доброто от всички четирима, които отпаднаха в тази фаза. По този начин чепеларецът спечели и 450 т. за Световната купа. Състезанието бе общо 177-о за Янков в Световната купа, като той има 13 стъпвания на почетния подиум и общо 4 победи.

В Китай той беше единственият български сноубордист. Бронзовият медалист от Милано Кортина 2026 Тервел Замфиров обяви в началото на месеца, че няма да пътува за тези състезания.