ЕПА/БГНЕС Владимир Зографски по време на квалификациите в Рука

Най-успешният български ски скачач в историята - Владимир Зографски, постигна най-доброто си класиране от началото на новия сезон за Световната купа.

33-годишният състезател от Самоков завърши 20-и на голямата шанца в Рука (Фин), където има в кариерата си четвърто и шесто място. В първия скок Зографски постигна 135 м и се нареди на 21-а позиция. Вторият му опит бе с метър по-къс, а съдиите му дадоха обща оценка от 257.3 т.

Победител стана австриецът Щефан Ембахер с 304.8 т. (145 и 143 метра), следван от Сандро Хаусвирт (Швейц) с 297.9 т. (139 и 142.5 м) и Мариус Линдвик (Нор) с 295.0 т. (143 и 140.5 м).

След трите минали състезания Ембахер излезе начело за Световната купа с 245 т., тъй като спечели откриващото в Лилехамер (Нор) миналата събота, а на следващия ден беше 5-и пак там. Зографски, който бе 28-и и 29-и на скоковете в Норвегия заема 29-а позиция с 15 т.

Утре е второто състезание в Рука.