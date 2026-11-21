Най-добрият български ски скачач в историята - Владимир Зографски, започна с влизане в зоната на точките 15-ия си сезон за Световната купа.

На голямата шанца в Лилехамер (Нор) 33-годишният самоковец проведе своето състезание №264 за СК и се класира на 28-о място, което му донесе 3 т. за генералното класиране. Зографски бе 29-и след първия си скок от 122.5 м и влезе сред 30-те финалисти, а вторият му опит бе 112 м, като общата му оценка от съдиите бе 163.1 т.

Победител на старта на сезона стана австриецът Щефан Ембахер със скокове от 141 и 140.5 м (278 т.). Призовата тройка бе допълнена от Халвор Гранеруд (Нор) със 127 и 139 м (265.9 т.) и от дебютанта от Австрия Рафаел Цимерман със 138 и 130.5 м (259.6 т.).

Те тримата оглавиха и класирането за Световната купа съответно със 100, 80 и 60 т. Утре в Лилехамер на същата шанца ще е второто състезание за сезона.