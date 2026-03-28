Ника Превц прелетя 242,5 м за нов световен рекорд в ски скоковете

Фамилия Превц донесе двоен повод за радост на домакинската публика в словенския зимен център Планица, където се провеждат финалите за Световната купа по ски скокове. В петък Домен Превц спечели първото индивидуално състезание по полети при мъжете, а сестра му Ника Превц постави нов световен рекорд при жените.

По време на официалната тренировка за дамската надпревара 21-годишната състезателка от Кран прелетя 242,5 м и подобри с 6,5 м собственото си върхово постижение - от 14 март 2025 г. във Викерсунд (Норвегия). Семейството притежава и мъжкия рекорд на планетата, дело на 26-годишния Домен - 254,5 м от 30 март 2025 г. също в Планица.

Днес в Планица предстоят отборната надпревара при мъжете и финалното състезание при жените. В неделя пък ще се проведе и последният индивидуален старт по ски полети при мъжете.

Единственият български скачач в елита - Владимир Зографски, пропусна вчерашното състезание, след като не успя да преодолее квалификацията в четвъртък. 32-годишният самоковец направи скок от 195 м и се нареди едва 45-и.

В същинската надпревара Домен Превц триумфира след скок от 230,5 м във финалния кръг, събирайки общо 471,4 т. (232,5 м и 233,6 т. в първия кръг). Победата беше 14-а за словенеца през сезона и общо 23-та в кариерата му. Това му дава шанс в неделя да изравни рекорда от 15 победи за един сезон, поставен от брат му Петер Превц през 2015/2016 г.