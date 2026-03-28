Ника Превц прелетя 242,5 м за нов световен рекорд в ски скоковете

У дома в Планица словенката подобри собственото си върхово постижение при жените

Днес, 09:40
Ника Превц подобри с 6,5 м собственото си върхово постижение отпреди година.
Ника Превц подобри с 6,5 м собственото си върхово постижение отпреди година.

Фамилия Превц донесе двоен повод за радост на домакинската публика в словенския зимен център Планица, където се провеждат финалите за Световната купа по ски скокове. В петък Домен Превц спечели първото индивидуално състезание по полети при мъжете, а сестра му Ника Превц постави нов световен рекорд при жените.

По време на официалната тренировка за дамската надпревара 21-годишната състезателка от Кран прелетя 242,5 м и подобри с 6,5 м собственото си върхово постижение - от 14 март 2025 г. във Викерсунд (Норвегия). Семейството притежава и мъжкия рекорд на планетата, дело на 26-годишния Домен - 254,5 м от 30 март 2025 г. също в Планица.

Днес в Планица предстоят отборната надпревара при мъжете и финалното състезание при жените. В неделя пък ще се проведе и последният индивидуален старт по ски полети при мъжете.

Единственият български скачач в елита - Владимир Зографски, пропусна вчерашното състезание, след като не успя да преодолее квалификацията в четвъртък. 32-годишният самоковец направи скок от 195 м и се нареди едва 45-и.

В същинската надпревара Домен Превц триумфира след скок от 230,5 м във финалния кръг, събирайки общо 471,4 т. (232,5 м и 233,6 т. в първия кръг). Победата беше 14-а за словенеца през сезона и общо 23-та в кариерата му. Това му дава шанс в неделя да изравни рекорда от 15 победи за един сезон, поставен от брат му Петер Превц през 2015/2016 г.

ски скокове, ски полети, Ника Превц

Още новини по темата

Зографски скочи в историята с 3-то място за Световната купа
06 Март 2026

Зографски се класира 11-и за СК по ски скокове във Вилинген
01 Февр. 2026

Зографски нахлу в Топ 10 на ски скоковете преди олимпиадата
31 Яну. 2026

Зографски постигна рекордно класиране на световно по ски полети
24 Яну. 2026

FIS наказа скандалните треньори за 18 месеца извън ски скоковете
15 Яну. 2026

Зографски подобри БГ рекорда на "Четирите шанци"
06 Яну. 2026

Зографски изравни българския рекорд на шанцата в Гармиш
01 Яну. 2026

Зографски почна "Четирите шанци" с 18-о място

29 Дек. 2025

Зографски записа нов паметен Топ 10 за Световната купа
07 Дек. 2025

Зографски отново влезе в Топ 15 за Световната купа
06 Дек. 2025

Зографски направи пробив с рекордно класиране за Световната купа
29 Ноем. 2025

Зографски е 12-и на старта на 17-ия си сезон за СК по ски скокове

22 Ноем. 2025

FIS въведе жълт и червен картон в ски скоковете
14 Юни 2025

Зографски завърши Световната купа с рекордно класиране
30 Март 2025

