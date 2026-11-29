Общо трима български биатлонисти - две жени и един мъж, спечелиха точки в днешните спринтове от I кръг за Световната купа в Контиолахти (Фин).

Най-предно класиране постигна бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова на 7.5 км. Тя допусна само една грешка в стрелбата и с една наказателна обиколка се нареди на 24-о място, точно с 1:00 мин. по-бавно време на финала спрямо победителката Елвира Йоберг (Шв). Така Христова прибави нови 17 точки към актива си в генералното класиране и вече има 27.

В Топ 40 влезе и Валентина Димитрова, която свали всички 10 мишени и пресече финиша с 1:15 изоставане, печелейки първите си 10 точки за Световната купа.

Четвъртата от олимпийския спринт в Милано Кортина 2026 - Милена Тодорова, днес нямаше ден в стрелбата и не успя да свали три мишени, което я отпрати 76-а, на 2:30 мин. А най-назад от нашите завърши Мария Здравкова (3 гр.) - 97-о място, на 4:07 мин.

Елвира Йоберг прави една наказателна обиколка, но бе изключително бърза в ски бягането и спечели 16-ата си победа за Световната купа (и втора в Контиолахти след тази на 15 км) с време 21:05.6 мин. Топ 3 допълниха Жюстен Бреза-Буше (Фр, 1 гр.) - на 1.5 сек., и Камила Жук (Пол, 0 гр.) - на 6.4 сек.

Will we see a one-two for Elvira Oeberg?



🇸🇪 The Swede is leading the sprint and could be back on the podium following her victory in the individual. #biathlon pic.twitter.com/itiH9oLBYK — International Biathlon Union (@biathlonworld) 29 ноември 2026 г.

Йоберг е лидер в генералното подреждане след I кръг със 180 т., следвана от Осеан Мишелон (Фр, 110) и Марте Йохансен (Нор, 100). Лора Христова е 27-а с 27, Валентина Димитрова е 44-а с 10, а Милена Тодорова - 50-а с 5.

При мъжете единствен точки от спринта на 10 км взе Благой Тодев, който с 1 наказателна обиколка се нареди 38-и, с изоставане от 1:51 мин. след победителя Ерик Перо (Фр, 0 гр.).

10/10 for Eric Perrot! 🇫🇷



Halfway through the race, last season’s overall World Cup winner is in the lead.



Could anyone still spring a surprise? pic.twitter.com/QzJzdItJOV — International Biathlon Union (@biathlonworld) 29 ноември 2026 г.

Васил Зашев (2 гр.) остана 68-и, а след него останаха ветеранът Владимир Илиев (2 гр.) - 71-и, и Георги Джоргов (4 гр.), завършил на 100-но място от 106 финиширали.

Лидер за СК при мъжете е сензационният победител от индивидуалните 20 км в Контиолахти Кемпбъл Райт (САЩ) със 165 т., пред Юстус Щрелов (Гер, 125) и Ерик Перо (120). Със спечелените от спринта 3 т. Тодев единствен от българите е в класирането - 27-о място с общо 23 т.

Вторият кръг за Световната купа е още идния уикенд в Хохфилцен (Ав). Там ще се проведат спринтове и преследвания за мъже и жени, както и първите класически щафети при мъжете и жените.