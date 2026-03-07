Медия без
Спортът по телевизията - 9 март

Днес, 03:03

Диема спорт

00:00 НБА: "Маями Хийт" - "Детройт Пистънс"
15:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Лудогорец"
18:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 4

00:15 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Овиедо"

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Хюстън Рокетс"

Диема спорт 2

03:00 Бокс: верига "Зуфа"
20:30 Футбол: Купа на Англия, жребий за 1/4-финалите
21:30 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Уест Хем" - "Брентфорд"

Нова спорт

11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, КНДР - Китай

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", I етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, II етап

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Берое"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Алмерия" - "Културал Леонеса"

Макс спорт 1

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Новак Джокович - Александър Ковачевич
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Франсиско Серундоло - Джак Дрейпър
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Алекс Микелсън - Тейлър Фриц
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Карлос Алкарас - Артур Риндеркнеш
05:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Даниил Медведев - Себастиан Баес

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Сасуоло"

 

