Спортът по телевизията - 10 март

Днес, 03:03

Диема спорт 3

01:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Денвър Нъгетс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш, "Мачида Зелвия" - "Гангвон"

Диема спорт 2

04:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Ню Йорк Никс"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Стоук Сити" - "Ипсуич"

Нова спорт

11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Япония - Виетнам
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш, "Бурирам Юнайтед" - "Мелбърн Сити"

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", II етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, III етап

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Галатасарай" - "Ливърпул"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Нюкасъл" - "Барселона"

Макс спорт 2

22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Аталанта" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач, "Атлетико" (Мадрид) - "Тотнъм"

Макс спорт 1

21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Олимпиакос"
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Лърнър Тиен - Алехандро Давидович Фокина
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, Жоао Фонсека - Яник Синер

 

