Нов скандал със залагания разтърси турския футбол

ЕПА/БГНЕС Мегазвездата Мохамед Салах бе привлечен през лятото в "Трабзонспор" от президента Ертугрул Доган, който сега се оказа в центъра на скандала с нелегални залози

Пореден скандал със залагания разтърси турския футбол, след като футболната федерация на страната (TFF) отстрани 448 настоящи и бивши клубни длъжностни лица и ги предаде на Дисциплинарната си комисия в рамките на разследване за залагания.

Новината дойде ден, след като полицията задържа Ферхат Гюндогду, шеф на Централната съдийска комисия (MHK), и още шестима души при отделно разследване за предполагаема намеса в категоризацията, назначенията, оценяването и изпитите на съдиите.

Засега не е ясно дали двете разследвания са свързани.

От TFF заявиха, че 448-те човека са заемали длъжности в клубове от в Суперлигата и Първа лига през настоящия сезон 2026/2027 и е установено, че са правили залози, докато са заемали клубни постове в някакъв момент през последните пет години. Федерацията ги е препратила към Дисциплинарната комисия по професионален футбол (PFDK), за да ги разследва съгласно чл. 57 от нейния дисциплинарен правилник.

Списъкът включва десетки, свързани с най-големите клубове в Турция, включително президентите на „Трабзонспор“ и "Бурсаспор", вицепрезидент на „Бешикташ“, няколко настоящи и бивши ръководители на „Галатасарай“ и трима бивши официални представители на „Фенербахче“.

„Тези компании [б.р. за залагания] спонсорираха клубове и организираха откриващи събития. Никой не е мислил, че това ще създаде проблеми. Ако сме допуснали грешка, се извиняваме, но не сме направили нищо лошо“, оправда се пред телевизия "A Spor" президентът на "Трабзонспор" Ертугрул Доган, който привлече за този сезон германския треньор Томас Райс и египетската звезда Мохамед Салах от "Ливърпул".

"Трабзонспор" обаче е клубът с най-високопоставения засегнат активен президент и с най-много общо отстранени - 13: Ялчън Орхан, Зейят Кафкас, Мурат Искендер, Кемал Ертюрк, Танер Сарал, Локман Садъклар, Шенол Кайнар, Абдулкадир Башкан, Семих Хекимоглу, Дервиш Кьоз, Ибрахим Шахинкаа и Джейхун Ескиджи.

Ето и от кои други големи клубове има хора в списъка:

"Бешикташ" - сред 10-те разследвани ръководители на „орлите“ изпъква вицепрезидентът на клуба Хакан Далтабан, като останалите са Таркан Сер, Керем Гюрел, Фират Фидан, Мираг Сунгур, Кадир Калъч, Мустафа Мулаоглу, Ибрахим Кемал, Баръш Делиоглу, Енис Улусой и Серках Четинкая;

"Галатасарай" - засегнати са петима: Хюсеин Урал Акюзюм – бивш шеф в клуба, който незабавно подаде оставка и от поста си в Управителния съвет на TFF, Йозгюр Гюн – бивш вицепрезидент, Емир Арал, Али Юдже и Маруф Гюнеш.

"Фенербахче" - разследват се трима от предишни управителни съвети на клуба: Ерен Дишли, Бекир Йордем и Ердем Сезер;

"Бурсаспор" - президентът Енес Челик;

"Аланияспор" - шестима членове на управата (вкл.Бурак Адоган);

"Анталияспор" - 20 ръководни лица (вкл. Тунджай Гюлел и Ерхан Ердем).

Разследването е продължение на скандала със залагания от миналата година, при който 149 съдии бяха отстранени поради предполагаемо участие в хазарт. Тогава от TFF съобщиха, че стотици съдии са имали акаунти за залагания, а някои активно са залагали.

Отделната операция във вторник беше насочена срещу съдийския шеф Гюндогду и още шестима настоящи и бивши съдийски ръководители по обвинения, че са се намесвали в класирането, назначенията, оценяването и изпитите по правилата за съдиите. Министърът на правосъдието Акън Гюрлек заяви, че се разследва предполагаема манипулация на съдийските процеси, като прокурорите проверяват и сигнали за тормоз на работното място (мобинг) и фалшифициране на официални документи.