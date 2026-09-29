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В Англия признаха "Манчестър С" за виновен по 115 тежки обвинения

Нередностите са извършени между 2009 и 2018 г.

Днес, 19:34
От "Манчестър С" със сигурност ще обжалват, а процесът до окончателното обявяване на наказанията ще отнеме още доста време.
ЕПА/БГНЕС
От "Манчестър С" със сигурност ще обжалват, а процесът до окончателното обявяване на наказанията ще отнеме още доста време.

Медийната сензация от последните дни във Великобритания най-сетне беше потвърдена днес. Английската Премиър лийг потвърди, че независима комисия е признала вината на "Манчестър Сити" по всички 115 обвинения. Те са свързани с нарушения на финансовите правила на футболната лига в продължение на 9 сезона. Не са спазени и задълженията за сътрудничество при разследването. 

Основните заключения на независимата комисия са, че в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18 г. са извършени следните нередности:

- Ръководството на "Манчестър С" е сключвало фиктивни договори  със свои търговски партньори, в които не са отразявани действителните клаузи. Също така клубът се е позовавал на фиктивни споразумения с други партньори, с цел изкуствено завишаване на приходите и намаляване на разходите.

- Клубът е представял неверни финансови отчети и е укривал действителното финансово състояние от одиторите и футболните регулаторни органи

- От страна на "Манчестър С" са правени сериозни нарушения на ограниченията за разходи, наложени от Премиър лийг и УЕФА

- По време на разследването от страна на "Манчестър С" не са спазени редица правила за сътрудничество и добросъвестност спрямо Премиър лийг.

На клуба е дадено право да обжалва решенията на независимата комисия до 2 октомври и то ще бъде използвано. От ръководството на Премиър лийг са изразили намерение разглеждането на случая да приключи възможно най-бързо. Медиите на Острова започнаха да спекулират, че на "Сити" ще бъдат отнемани точки и титли, като дори е възможно изваждане от Премиър лийг, но това все още е в сферата на вероятностите. Разглеждането на жалбите на "Сити" може да отнеме години.

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Ключови думи:

Манчестър Сити, Премиър лийг

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