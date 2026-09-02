Премиър лийг приключи трансферна лудост за 3.46 млрд. паунда

ЕПА/БГНЕС Морган Роджърс вече носи фланелката на "Челси", след като лондонският клуб плати за него рекордните за "сините" 117 млн. паунда на "Астън Вила".

Клубовете от Премиър лийг приключиха летния трансферен период със смайващо постижение. След затварянето на прозореца за сделки снощи се оказа, че 20-те отбора от елитната английска дивизия са похарчили общо 3.46 млрд. паунда (4.04 млрд. евро) за нови играчи. Това чувствително подобри предишното постижение от 3.14 млрд. паунда от летния трансферен период през 2025 г. По този начин

за пръв път в историята на футбола

е премината границата от 4 млрд. евро, плащани за футболисти в един шампионат в рамките на един трансферен прозорец. Всички се готвеха за финалния ден, в който по традиция се осъществяват най-много сделки в рамките на 24 часа, но вчера очакванията бяха надминати. Похарчени бяха общо 475 млн. паунда (554.6 млн. евро) за денонощие. За сравнение в последния ден от прозореца през лятото на 2025 г. тази сума бе 391 млн.

Безспорната новина от вчера бе преминаването на аржентинския национал Енцо Фернандес от "Челси" в "Манчестър С" за 125 млн. паунда (146 млн. евро). Така "Сити" подобри два пъти клубния рекорд за трансфери в рамките на един прозорец, след като преди това плати 116 млн. лири (135.4 млн. евро) на "Нотингам Форест" за Елиът Андерсън. А Фернандес стана първият футболист в историята,

за когото два пъти са плащани над 100 млн. паунда.

Както е известно, през 2023 г. "Челси" го купи от "Бенфика" за 103 млн. лири (120 млн. евро). Сегашната сделка със "Сити" пък става трансфер №5 в историята на футбола, изравнявайки се с този на Александър Исак от "Нюкасъл" в "Ливърпул" през лятото на м.г.

Welcome to Manchester City, Enzo 🩵 pic.twitter.com/SPyjyAKl9O — Manchester City (@ManCity) 1 септември 2026 г.

През този трансферен прозорец бяха осъществени и трансфери №6 и №7 в историята, отново в Премиър лийг... Веднага след Фернандес и Исак се нареди сделката за преминаването на Морган Роджърс от "Астън Вила" в "Челси" за 117 млн. паунда (136.6 млн. евро), а №7 стана споменатата сделка за Елиът Андерсън от "Нотингам Форест" в "Манчестър С".

Специално ръководството на "Сити" похарчи 458 млн. паунда това лято (534.7 млн. евро) за нови попълнения, с които да подпомогне новия мениджър Енцо Мареска, заел мястото на Хосеп Гуардиола. Това задмина рекорда за един клуб в рамките на един прозорец, поставен от "Ливърпул" през лятото на 2025 г. - 415 млн. лири.

"Тотнъм" се нареди трети по разходи това лято с 302 млн. паунда (352.6 млн. евро) след "Сити" и "Челси" (349 млн. паунда) и постави клубен рекорд, привличайки Сандро Тонали от "Нюкасъл", като трансферът му сега е за 92.5 млн. паунда (108 млн. евро), но може да мине 100 млн. паунда с допълнителните клаузи.

Редица клубове от Премиър лийг също подобриха клубните си рекорди, освен "Сити" и "Челси" - "Астън Вила", "Лийдс", "Брентфорд", "Брайтън", "Нотингам Форест", "Ипсуич"... Парадоксалното е, че завърналият се в елита "Ипсуич" плати 171 млн. паунда за нови играчи (200 млн. евро), с което задмина европейски колоси като "Барселона" (184 млн. евро за попълнения), "Ювентус" (165 млн. евро) и континенталния клубен шампион "Пари Сен Жермен" (155 млн. евро).

Любопитното е, че една от двете сделки това лято в Европа, които са за суми над 60 млн. паунда (70 млн. евро), е свързана отново с клуб от Премиър лийг. "Барселона" плати 80 млн. евро на "Нюкасъл" за английския национал Антъни Гордън. Повече даде единствено "Реал" (Мадрид) - 125 млн. евро на РБ (Лайпциг) за камерунското крило Ян Диоманде.