Илияна Кирилова Показните полицейски акции са запазена марка на МВР, сега остава и да има някакъв резултат.

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МВР атакува със спецполицаи рано сутринта бизнес сграда в центъра на София, където се провеждат обиски и претърсвания, съобщават "Фокус" и БНР.

Сградата се намира на бул. "Тодор Александров", където обект на полицейската акция са офисите на един определен етаж.

Засега от МВР не уточняват причините за акцията, но допълниха, че информация ще има по-късно през деня. Към момента няма информация и дали има задържани.

По неофициална информация операцията е по разследване за пране на пари и в нея участват няколко главни дирекции в МВР.