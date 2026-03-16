Спортът по телевизията - 18 март

Днес, 03:03

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Сиатъл Кракен" - "Тампа Бей Лайтнинг"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Черно море"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Веро Волей" (Монца)

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", II кръг, Матю Селт - Рони О`Съливан
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", II кръг, Джъд Тръмп - Джаксън Пейдж
22:00 Кърлинг (жени): СП в Калгари, САЩ - Италия

Нова спорт

11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, 1/2-финал: Южна Корея - Япония

Евроспорт 2

13:15 Колоездене (жени): "Нокере Курсе"
15:20 Колоездене (мъже): Милано-Торино
17:00 Колоездене (мъже): "Нокере Курсе"

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Ринг

17:15 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, реванш, "Брага" - "Ференцварош"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Байерн" (Мюнхен) - "Аталанта"

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Бешикташ" - "Тренто"
21:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Апоел" (Йерусалим) - "Тюрк Телеком" (Анкара)

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", финал, "Панатинайкос" - "Валефоля"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №3, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Барселона" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Тотнъм" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 3

22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Милтън Кийнс Донс" - "Колчестър Юнайтед"

 

