Спортът по телевизията - 31 март

Днес, 04:04

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Детройт Пистънс"
19:00 Футбол: Лига на нациите, плейаут, реванш, Люксембург - Малта
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Босна и Херцеговина - Италия

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Томас Ечевери - Федерико Гомес
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Мартин Дам - Брандън Накашима
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Алекс Микелсън - Коулман Уонг
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Алексей Попирин - Патрик Кипсън

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Федерико Чина - Александър Мюлер
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Матия Белучи - Реда Бенани
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Игнасио Бусе - Матео Беретини
20:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бахчешехир" (Истанбул)

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг, Марк Уилямс - Джон Хигинс (I сесия)
21:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг, Марк Уилямс - Джон Хигинс (II сесия)

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Зираат Банк" (Анкара) - "Асеко Ресовия" (Жешув)

Нова спорт

19:00 Футбол: Лига на нациите, плейаут, реванш, Латвия - Гибралтар
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Чехия - Дания

Диема спорт

19:00 Футбол: квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.), България - Азербайджан
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Косово - Турция

Диема спорт 2

19:00 Футбол: контрола, Норвегия - Швейцария 
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Швеция - Полша

Макс спорт 4

21:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бург ан Брес" - "Тюрк Телеком" (Анкара)

Евроспорт 2

23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Италия - Полша

 

