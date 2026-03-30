Спортът по телевизията - 31 март

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Детройт Пистънс"

19:00 Футбол: Лига на нациите, плейаут, реванш, Люксембург - Малта

21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Босна и Херцеговина - Италия

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Томас Ечевери - Федерико Гомес

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Мартин Дам - Брандън Накашима

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Алекс Микелсън - Коулман Уонг

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, Алексей Попирин - Патрик Кипсън

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Федерико Чина - Александър Мюлер

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Матия Белучи - Реда Бенани

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Игнасио Бусе - Матео Беретини

20:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бахчешехир" (Истанбул)

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг, Марк Уилямс - Джон Хигинс (I сесия)

21:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг, Марк Уилямс - Джон Хигинс (II сесия)

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Зираат Банк" (Анкара) - "Асеко Ресовия" (Жешув)

Нова спорт

19:00 Футбол: Лига на нациите, плейаут, реванш, Латвия - Гибралтар

21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Чехия - Дания

Диема спорт

19:00 Футбол: квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.), България - Азербайджан

21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Косово - Турция

Диема спорт 2

19:00 Футбол: контрола, Норвегия - Швейцария

21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, финал, Швеция - Полша

Макс спорт 4

21:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бург ан Брес" - "Тюрк Телеком" (Анкара)

Евроспорт 2

23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Италия - Полша