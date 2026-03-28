С 5 победи Йоана Илиева взе сребърен медал за СК по фехтовка

Най-добрата българска фехтовачка - Йоана Илиева, се класира втора на турнира за Световната купа при сабльорките в Ташкент (Узб).

24-годишната софиянка, която бе поставена под №2 в схемата, спечели пет поредни победи - над Ребека Гаргано (Ит) с 15:14 туша, Елена Ернандес (Исп) с 15:13q Пън Цимяо (Кит) с 15:9, Ким Джеонгми (Кор) с 15:8 и Палина Каспиарович (Азер) с 15:6 - и така достигна до финала. Там Илиева срещна рускинята Алина Михайлова, която се състезава като неутрална заради санкциите срещу Русия. Михайлова спечели с 15:6 и така остави Йоана със сребърен медал.

Съотборничките на Илиева в клуб "Свечников" Емма Нейкова и Вероника Василева отпаднаха в по-ранна фаза на турнира. Нейкова отстрани в I кръг на елиминациите Мариела Виале (Ит) с 15:14, а след това загуби от N5 в световната ранглиста Михела Батистон (Ит) с 4:15 и зае 24-о място в крайното класиране. Василева пък отпадна още в I кръг с 11:15 от Анна Шпиес (Унг) и това ѝ отреди 43-о място.

Утре българският женски тим в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Вероника Василева и Емма Нейкова стартира в отборния турнир с мач срещу Италия.