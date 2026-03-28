Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

С 5 победи Йоана Илиева взе сребърен медал за СК по фехтовка

Най-добрата ни сабльорка загуби на финала от рускиня

Днес, 16:41
Йоана Илиева (вляво) в атака срещу Палина Каспиарович (Азер) на полуфинаа в Ташкент
Йоана Илиева (вляво) в атака срещу Палина Каспиарович (Азер) на полуфинаа в Ташкент

Най-добрата българска фехтовачка - Йоана Илиева, се класира втора на турнира за Световната купа при сабльорките в Ташкент (Узб). 

24-годишната софиянка, която бе поставена под №2 в схемата, спечели пет поредни победи - над Ребека Гаргано (Ит) с 15:14 туша, Елена Ернандес (Исп) с 15:13q Пън Цимяо (Кит) с 15:9, Ким Джеонгми (Кор) с 15:8 и Палина Каспиарович (Азер) с 15:6 - и така достигна до финала. Там Илиева срещна рускинята Алина Михайлова, която се състезава като неутрална заради санкциите срещу Русия. Михайлова спечели с 15:6 и така остави Йоана със сребърен медал.

Съотборничките на Илиева в клуб "Свечников" Емма Нейкова и Вероника Василева отпаднаха в по-ранна фаза на турнира. Нейкова отстрани в I кръг на елиминациите Мариела Виале (Ит) с 15:14, а след това загуби от N5 в световната ранглиста Михела Батистон (Ит) с 4:15 и зае 24-о място в крайното класиране. Василева пък отпадна още в I кръг с 11:15 от Анна Шпиес (Унг) и това ѝ отреди 43-о място.

Утре българският женски тим в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Вероника Василева и Емма Нейкова стартира в отборния турнир с мач срещу Италия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фехтовка, Йоана Илиева

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?