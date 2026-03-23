Овечкин е вторият в историята с 1000 гола в НХЛ

Капитанът на "Вашингтон Кепитълс" Александър Овечкин стана едва вторият играч в историята на Националната хокейна лига с 1000 гола в кариерата. 40-годишният руснак се присъедини към иконата Уейн Грецки, който има общо 1016 попадения в редовния сезон и плейофите.

Преди по-малко от година Овечкин задмина Грецки за най-много голове в редовната фаза на НХЛ, отбелязвайки своя №895 на 6 април 2025 г. Великият канадец има 894 попадения в редовния сезон и 122 в елиминациите за Купа "Стенли".

Руският №8 достигна забележителната 4-цифрена граница тази нощ, когато изравни резултата на 2:2 в третия период срещу гостуващия "Колорадо Авъланч". Впоследствие "лавината" спечели мача с 3:2 след продължение.

Само от началото на настоящия сезон Ови вече има 26 гола и 27 асистенции в 70 изиграни мача. В кариерата си Саша натрупа 1676 т. (923 гола и 753 асистенции) в 1562 мача от редовния сезон. В плейофите той има още 147 точки (77 гола и 70 асистенции) в 161 мача.

Макар и само на 16 гола от абсолютния рекорд на Грецки, мисията на Овечкин не изглежда никак лесна - не само предвид възрастта му, но и предвид факта, че "Вашингтон" може би няма да успее да влезе в елиминациите този сезон. Столичани са едва на 6-о място в дивизия "Метрополитън" с 35 победи, 27 загуби и 9 поражения с оувъртайм, а общо в Източната конференция са 12-и. Лидер в цялата лига е "Колорадо", който е начело в Централната дивизия на Запад с актив 46-13-10.

В оставащите по-малко от три седмици от редовния сезон Александър Овечкин може да изиграе още максимум 11 мача. А все по-усилено се говори, че след края на настоящото първенство той ще обяви край на кариерата си.