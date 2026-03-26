МОК въведе задължителен олимпийски тест за трансджендъри

Ютюб World Athletics първа въведе задължителен тест за трансджендъри, за да избегне скандали като този с призьорките на 800 м от игрите в Рио`16 (от ляво на дясно): Франсин Нионсаба (Бурунди), Кастер Семеня (ЮАР) и Маргарет Уамбуи (Кения), за които през 2019 г. стана ясно, че имат мъжки Y хромозоми.

МОК прие и обяви новата си "Политика за защита на женските дисциплини в олимпийския спорт". Тя задължава всички спортистки да преминат еднократен тест за наличие на мъжки хромозоми в организма им.

По този начин президентът на международния комитет Кърсти Ковънтри спази обещанието си от декември, че ще бъдат въведени точни и ясни критерии, за да се избегнат скандали, каквито възникнаха на игрите в Париж 2024 в женския бокс.

Днешното решение на Изпълнителното бюро на МОК "ще се прилага за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и нататък, като няма обратна сила".

Ключовият момент в новите правила за трансджендърите е, че "допустимостта за всяко събитие в женска дисциплина на олимпийски игри или всяко друго събитие на МОК вече се ограничава само до биологични жени и се определя въз основа на еднократен скрининг за гена SRY" (той е част от Y хромозомата и причинява развитието на мъжки характеристики у жените). Това важи и за индивидуалните, и за отборните спортове.

"Въз основа на научни доказателства МОК счита, че наличието на гена SRY е фиксирано през целия живот и представлява много точно доказателство, че спортистът е преживял развитие към мъжкия пол. МОК счита, че скринингът на гена SRY чрез слюнка, тампон от бузата или кръвна проба е неинвазивен, в сравнение с други възможни методи - се казва в изявлението. - Спортистите, които са дали отрицателен резултат за гена SRY, ще се считат като постоянно отговарящи на критериите за допустимост. Затова, освен ако няма причина да се смята, че отрицателният резултат е грешен, това ще бъде тест, който се прави веднъж в живота."

Ще се прави изключение само за изключително редките случаи на спортистки с диагнозата "Синдром на пълна андрогенна нечувствителност (CAIS)" или други редки разлики/нарушения в половото развитие (DSD).

Жени, дали положителен тест за SRY, включително XY транссексуални и андроген-чувствителни XY-DSD спортисти, ще бъдат включени във всички други класификации, за чиито условия отговарят. Например, те ще имат право да участват във всяка мъжка категория, включително в мъжкия слот за всяка смесена дисцилина; или в отворена (смесена) дисциплина; или в спортове и събития, които не класифицират спортистите по пол.

"Като бивша спортистка, аз страстно вярвам в правата на всички олимпийци да участват при честна конкуренция. Политиката, която обявихме, се основава на науката и е водена от медицински експерти. На олимпийски игри дори най-малките разлики може да бъдат разликата между победата и поражението. Ето защо е абсолютно ясно, че не е честно биологичните мъже да се състезават в женски дисциплини. Освен това, в някои спортове това просто не би било безопасно", заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

Решението идва след огромния скандал в Париж 2024, когато две боксьори - Имане Халиф (Алж) и Лин Ю-Тин (Тайван) станаха шампионки, макар година по-рано да бяха отстранени от световното първенство заради полово несъответствие. Тогава МОК ги защити, но бившият вече президент Томас Бах обяви, че се налага да бъдат разработени единни критерии.

Тази тенденция бе продължена и довършена от приемничката му Кърсти Ковънтри. Тя назначи работна група от специалисти по спортна наука, ендокринология, трансджендър медицина, спортна медицина, женско здраве, етика и право, която прегледа най-новите научни доказателства. Направена бе и анкета с участието на над 1100 спортисти, които дадоха мнението си.

Постигнат е консенсус, че "мъжкият пол осигурява предимство в представянето във всички спортове и събития, които разчитат на сила, мощ и издръжливост. Затова, за да се гарантира справедливост и да се защити безопасността, особено в контактните спортове, допустимостта трябва да се основава на биологичния пол."

Още преди решението на МОК някои федерации въведоха задължителен PCR тест за установяване на наличието на SRY ген. Първо го стори атлетическата World Athletics, която през август задължи всички лекоатлетки от 1 септември 2025 г. нататък да си направят еднократен тест за удостоверяване, че са жени преди първото им участие на състезание под нейна егида.

Дни по-късно я последва World Boxing с подобно решение, въведено за световното по бокс за жени в Ливърпул (4-14 септември). Тестът стана задължителен и тогава Имане Хелиф не се яви да го направи, а наскоро се оказа, че Лин Ю-Тин се е провалила при проверката и е подала обжалване, което е било прието от World Boxing и тя може да участва на първенството на Азия в Монголия в края на март.