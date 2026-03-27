Три олимпийски спорта ще дебютират на Европейските игри

В Истанбул 2027 ще се разиграват квоти за XXXIV летни игри в Лос Анджелис 2028

Днес, 10:33
БОК

26 спорта, включително 22 олимпийски, ще бъдат включени в програмата на IV европейски игри в Истанбул 2027. Три от олимпийските дисциплини ще дебютират на континенталния форум година преди да станат част и от XXXIV летни олимпийски игри в Лос Анджелис 2028 - това са вдигане на тежести, гребане (плажен спринт) и скуош.

Програмата за европейските игри следващото лято беше утвърдена от изпълкома на европейските олимпийски комитети (EOК), съобщиха от БОК. Тя е разработена в тясно сътрудничество както с организационния комитет в Истанбул, така и със съответните международни и европейски федерации. На форума ще бъдат раздавани и олимпийски квоти за ЛА 2028 - както чрез директна квалификация, така и чрез рейтинговата система на МОК.

Спортната гимнастика, волейболът и борбата се завръщат на европейските игри след отсъствието си от третото им издание в Краков-Малополска 2023. Надпреварата по лека атлетика в Истанбул 2027 ще бъде със статут и на европейско отборно първенство

"Европейските игри в Истанбул ще покажат силата и разнообразието на европейския спорт. В тясно сътрудничество с ЕОК и федерациите разработихме програма, която отразява както спортното съвършенство, така и визията на нашия град", коментира изп. директор на форума в турския мегаполис Вели Озан Чакър.

Избраната за председател на БОК Весела Лечева също има роля в подготовката и организацията на IV европейски игри. В качеството си на вицепрезидент на европейската конфедерация (ESC) тя отговаря за състезанията по спортна стрелба в Истанбул 2027.

 

Ето и всички спортове, включени в програмата:

бадминтон; баскетбол 3x3; бокс; борба; вдигане на тежести; волейбол; гимнастика; гребане (плажен спринт); джудо; кану-каяк (спринт); карате; катерене; кикбокс; лека атлетика (европейско отборно първенство); модерен петобой; муай-тай; падел; плуване; ръгби 7; скуош; стрелба; стрелба с лък; таекуондо; тенис на маса; триатлон; фехтовка.

В качеството си на вицепрезидент на европейската конфедерация (ESC) Весела Лечева (вдясно) отговаря за състезанията по спортна стрелба в Истанбул 2027.
БОК В качеството си на вицепрезидент на европейската конфедерация (ESC) Весела Лечева (вдясно) отговаря за състезанията по спортна стрелба в Истанбул 2027.
