Майкъл Джонсън не признава вина, но ще върне $500 000

Четирикратният олимпийски шампион Майкъл Джонсън ще възстанови сумата от $500 000, заради която срещу него беше заведено съдебно дело от кредитори на проваления му проект за Голям шлем в леката атлетика - Grand Slam Track. Според ищците, внесели претенцията си в съда по несъстоятелност на САЩ за окръг Делауеър, 58-годишният бивш спринтьор е получил "таен превод" на въпросните половин милион долара по сметката си от капитала на GST броени дни преди компанията да предприеме стъпки по обявяване в несъстоятелност.

В началото американецът инвестира лични средства в размер на $2,2 млн. за реализация на веригата състезания, а към момента на фалита през декември 2025 г. компанията му е дължала около $20 млн. на близо 200 кредитори. В претенцията си жалбоподателите твърдят, че Джонсън е единственият, който е получил част от парите си обратно, изплащайки сумата сам на себе си.

Както самият Ем Джей, така и от GST отхвърлиха обвиненията, но все пак спорните $500 000 ще бъдат внесени обратно в сметката на компанията. Неин говорител коментира пред Би Би Си:

"Въпреки че г-н Джонсън заяви ясно, че 500 000 долара са възстановяване, а не плащане, за да се избегнат смущения и да се продължи напред, той се споразумя да финансира плана с 500 000 долара, така че всички кредитори да могат да се възползват и да получат по-голямо разпределение във връзка с реорганизацията на компанията и усилията ѝ за възраждане на лигата."

ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ GST?

По информация на Би Би Си Grand Slam Track се е съгласила да измени плана си за излизане от фалит и според новата оферта спортистите ще вземат 70% от обещания награден фонд. Необезпечените кредитори обаче ще получат само около 15% от дължимите им суми, като сред тях е и ТВ компания, която чака $3,1 млн.

Първият и оказал се единствен сезон на атлетическия Голям шлем през 2025 г. трябваше да включва четири състезания - едно в Ямайка и три в САЩ, но се проведоха само три от тях: в ямайската столица Кингстън, в Маями и във Филаделфия. Събитието в Лос Анджелис беше отменено, след като стана ясно, че организацията се е разпаднала.

Асоциацията на мениджърите в леката атлетика, която представлява стотици състезатели в световен мащаб, заяви през януари, че GST има дългове за общо над $30 млн.

От световната федерация (World Athletics) пък обявиха, че ще обмислят лицензиране или подкрепа на бъдещи събития на GST едва след като дълговете ѝ от сезон 2025 бъдат изплатени. В изявление през февруари управителният орган заяви:

"Неприемливо е да се полагат усилия за рестартиране на Големия шлем през 2026 г., без да се уредят непогасените финансови задължения към спортисти, кредитори и доставчици на услуги."