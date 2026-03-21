Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бербатов получи акт за неправилно съхранение на личното оръжие

Главният секретар на МВР обяви, че на бившия футболист е наложена максималната глоба по закон

Днес, 13:10
Димитър Бербатов е пропуснал да си свали слънчевите очила, докато говори с главния секретар на МВР Георги Кандев.
Димитър Бербатов е пропуснал да си свали слънчевите очила, докато говори с главния секретар на МВР Георги Кандев.

МВР реагира светкавично и връчи акт на Димитър Бербатов за неправилно съхранение на лично оръжие. Това се случи, след като вчера в социалните мрежи беше разпространено видео, в което е видно, че бившият нападател на "Манчестър Юн" и "Тотнъм" е оставил на предната седалка на личния си автомобил пистолет.

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви днес в профила си във "Фейсбук", че са взети моментални мерки срещу Бербатов, който е и личен съветник на служебния премиер Андрей Гюров по спортните въпроси. Тази сутрин рекордьорът по голове за националния отбор е бил извикан в МВР, за му бъде връчен акт за неправилно съхранение на личното оръжие.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор - действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон. Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят", написа Кандев.

Главният секретар допълни, че разчита всеки български гражданин да си вземе поука от този случай с Димитър Бербатов и да се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си.

Кандев не разкри размера на наложената санкция на Бербатов, но максималният размер на глобата за неизпълнени изискванията на чл. 98, ал. 1 - 3 за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси е глоба от 500 до 1500 лв. (от 255 до 766 евро) и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. (от 2556 до 5112 евро).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Димитър Бербатов, Георги Кандев, МВР

Още новини по темата

Колко кадрила ще издържи МВР, преди съвсем да се разпадне?
19 Март 2026

МВР се срещна с шефове на TikTok заради опасения за изборите
18 Март 2026

МВР въвежда задължителен детектор на лъжата за ръководните места
17 Март 2026

10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици
17 Март 2026

Прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали тримата край Околчица
11 Март 2026

Незаконен цех в София произведе милиони блистери и ампули с анаболи
09 Март 2026

Чистката в МВР застигна шефовете на ГДБОП, полицията и жандармерията
04 Март 2026

Махнати са и двамата областни директори на МВР по "Петрохан-Околчица"
03 Март 2026

Вътрешният министър обеща повече от 5 смени на областни директори
28 Февр. 2026

Ръководството на МВР привиква и сменя областни директори
27 Февр. 2026

Бербатов стана спортен съветник на Андрей Гюров
25 Февр. 2026

Полицайка е арестувана с 2 кг кокаин на "Капитан Андреево"
11 Февр. 2026

Световно лекарство в неврологията е фалшифицирано в България
11 Февр. 2026

Шефовете на МВР в ключовите Кърджали и Ардино изведнъж се размениха
10 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?