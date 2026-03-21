Бербатов получи акт за неправилно съхранение на личното оръжие

МВР реагира светкавично и връчи акт на Димитър Бербатов за неправилно съхранение на лично оръжие. Това се случи, след като вчера в социалните мрежи беше разпространено видео, в което е видно, че бившият нападател на "Манчестър Юн" и "Тотнъм" е оставил на предната седалка на личния си автомобил пистолет.

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви днес в профила си във "Фейсбук", че са взети моментални мерки срещу Бербатов, който е и личен съветник на служебния премиер Андрей Гюров по спортните въпроси. Тази сутрин рекордьорът по голове за националния отбор е бил извикан в МВР, за му бъде връчен акт за неправилно съхранение на личното оръжие.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор - действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон. Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят", написа Кандев.

Главният секретар допълни, че разчита всеки български гражданин да си вземе поука от този случай с Димитър Бербатов и да се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си.

Кандев не разкри размера на наложената санкция на Бербатов, но максималният размер на глобата за неизпълнени изискванията на чл. 98, ал. 1 - 3 за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси е глоба от 500 до 1500 лв. (от 255 до 766 евро) и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. (от 2556 до 5112 евро).