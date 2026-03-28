УЕФА глоби "Цървена звезда" заради образ на светец

УЕФА наложи тежка санкция на "Цървена звезда" за хореография на феновете, изобразяваща Св.Симеон - основателя на сръбската държава през XII век.

След заседанието си на 25 март Дисципинарната комисия на европейската футболна централа обяви глоби за общо 95 500 евро на шампиона на Сърбия, от които €40 000 са за изображението на светеца. То бе плод на хореография на феновете на "звездашите" на една от трибуните по време на мача от Лига Европа в Белград на 26 февруари срещу френския "Лил", завършил 0:2. Под образа на Св.Симеон бе опънат и транспарант с надпис: "Нека нашата вяра ви води до победата".

Според решението на УЕФА това е нарушило чл.11, т.2 (d) от "Общите принципи на поведение". Въпросната точка гласи, че наказание се налага на онези"чието поведение е обидно или по друг начин нарушава основните правила за благоприлично поведение".

В постановлението няма обосновка с какво образът на основателя на сръбската държава или надписът са нарушили благоприличното поведение или са обидили когото и да е. Но глобата, наложена от Дисциплинарната комисия навлече много критики към УЕФА.

От "Цървена звезда" обявиха, че ще обжалват санкцията. В общата глоба от €95 500 за сръбския футболен грандо станалите 55 500 евро са за: палене не фойерверки (€17 000), хвърляне на предмети към терена (€10 500), блокиране на местата за минаване на публика (€28 000).

На същото заседание от 25 март ДК на УЕФА е наложила глоби и на 7 други клуба за мачове от евротурнирите през февруари. От тях само "Бенфика" има санкция извън стандартните за хулигански прояви на фенове. От санкция в размер на общо €73 000 португалският клуб ще плати €40 000 заради расисткия скандал от мача с "Реал" в Шампионската лига, когато Винисиус Жуниор обвини аржентинския играч на "Бенфика" Джанлука Престиани, че го е нарекъл "маймуна".