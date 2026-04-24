Шефът на УЕФА: И аз нищо не разбирам от съдийските решения

Президентът на УЕФА Александър Чеферин се изказа критично към съдийството в Европа. Шефът на континенталната футболна централа заяви в прав текст, че самият той недоумява от някои решения на арбитрите - както на терена, така и в стаята за видео повторения.

"Понякога феновете не могат да схванат защо еднакви инциденти се тълкуват различно и това е напълно разбираемо. Самият аз вече нищо не разбирам. Вземете например играта с ръка - никой не разбира дали е било дузпа или не, или дали е било умишлено. Как можете да определите това? Вие не сте психиатър", коментира словенецът пред френското онлайн издание FootMercato.net.

Чеферин даде и мнението си относно намесата на ВАР:

"Опитваме се да обясним на реферите, че решението се взема на терена от главния съдия. Видео асистентът трябва да се намесва само в случай на ясна и очевидна грешка. И намесите трябва да са кратки, а не както понякога се случва в Испания или Англия, където са нужни 10 или 15 минути, за да прегледат ситуацията."

Шефът на УЕФА говори една седмица след като испанският шампион "Барселона" подаде официална жалба срещу съдийството в двата 1/4-финални двубоя с "Атлетико" (Мадрид) в Шампионската лига. Каталунският гранд отпадна след поражения и в двата мача - 0:2 у дома и 1:2 като гост в столицата.

Ръководството на "блаугранас" смята, че в хода на двете срещи са взети "редица съдийски решения, които влизат в остър разрез с футболните правила". Според "Барса" тези грешки са "директен резултат от неправилно прилагане на нормативната уредба на играта".

Особено внимание в жалбата се обръща на системата ВАР. Каталунците подчертават липсата на адекватна намеса от страна на видео асистентите в ситуации, които са имали "ясно и решаващо значение за изхода на двубоите". Главни рефери на двете срещи бяха румънецът Ищван Ковач в първата и французинът Клеман Тюрпен в реванша.