Илия Груев за пръв път стана "Футболист на годината" на България

БГНЕС Илия Груев благодари при получаването на наградата си за Футболист №1 на България за 2025 г.

Илия Груев - единственият българин, който играе в най-силното клубно първенство в света Премиър лийг, беше обявен за "Футболист №1 на България" за 2025 г. Халфът на "Лийдс" печели най-престижното индивидуално отличие в българския футбол за пръв път в кариерата си, след като в подреждането за 2024 г. завърши на второ място. Сегашното признание за Груев е съвсем заслужено, тъй като той бе един от футболистите с основен принос за връщането на "Лийдс" в Премиър лийг и изнася сега много силен сезон в елитната дивизия на Англия.

При награждаването си Груев благодари на президента на БФС Георги Иванов, на приятелката си и своето семейство."Искам да пожелая на всички нас за 2026 година много здраве, щастие, късмет и много успехи. Аз се радвам много, че хората оценяват това, което правя в Англия, във Висшата лига, дават ми гласове. Само аз си знам колко е трудно и през какви трудности съм минал. На 25 години съм, искам да продължавам да се развивам, да съм на все по-добро ниво. Горд съм, че играя във Висшата лига. Но съм горд най-вече от това как семейството и приятелите ме виждат - човекът Илия Груев. Мисля, че когато човек спечели такъв трофей, се стреми да постига и още. Ако продължавам така и на това ниво, смятам, че ми предстоят добри неща", добави той.

Втори се нареди играчът на "Лудогорец" Ивайло Чочев, който спечели и приза за най-добър халф в Първа лига. Миналогодишният носител на наградата и общо петкратен победител Кирил Десподов (ПАОК) пък се нареди на трето място.

Общо 86 спортни журналисти гласуваха в 65-ото издание на класацията.

Две от основните категории по постове бяха спечелени от чужденци. Аржентинецът Леандро Годой, който стана голмайстор №1 за сезон 2024/25 с "Берое", а сега вече има 12 шампионатни гола за ЦСКА, бе обявен за най-добър нападател. Бразилецът Майкон ("Левски") е №1 при защитниците, а след много силен есенен полусезон сърбинът Петър Станич ("Лудогорец") стана №1 при чужденците.

На церемонията беше представена и инициативата на Българската асоциация на спортните журналисти, според която наградата за най-добър треньор вече носи името на отишлия си от този свят по-рано тази година Димитър Пенев. Тя беше връчена на Станимир Стоилов, който продължава да пише история в "Гьозтепе" в турската Суперлига и води битка за класиране за европейските клубни турнири.

ПРИЗЬОРИТЕ

Най-красив гол: Лумбард Делова (ЦСКА) срещу "Септември" (София)

Футболист №1 и треньор № 1 в минифутбола: Денис Иванов и Нено Георгиев

Награда "Лъвско сърце Трифон Иванов": Георги Лазаров ("Черно море")

Футболист №1 в женския футбол: Евдокия Попадинова (АЕК, Гър) и Николета Бойчева ("Фарул", Рум)

Най-добър чужденец: Петър Станич ("Лудогорец")

Най-добър вратар: Светослав Вуцов ("Левски")

Най-добър защитник: Майкон ("Левски")

Най-добър халф: Ивайло Чочев ("Лудогорец")

Най-добър нападател: Леандро Годой ("Берое"/ЦСКА)

Най-прогресиращ млад футболист: Кристиян Балов ("Славия")

Награда "Димитър Пенев" за най-добър треньор: 1. Станимир Стоилов ("Гьозтепе", Тур); 2. Александър Тунчев ("Арда"); 3. Христо Янев (ЦСКА / "Ботев", Вр)

Футболист на годината: 1. Илия Груев ("Лийдс", Анг); 2. Ивайло Чочев ("Лудогорец"); 3. Кирил Десподов (ПАОК, Гър).