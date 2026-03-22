Ивелин Попов прекрати кариерата си

Бившият капитан на националния отбор спря с футбола един месец, след като напусна "Арда"

Днес, 17:53
За последно Ивелин Попов (вляво) игра за "Арда", но напусна клуба на 25 февруари.
За последно Ивелин Попов (вляво) игра за "Арда", но напусна клуба на 25 февруари.

Бившият капитан на националния отбор на България по футбол Ивелин Попов сложи край на кариерата си на футболист. Той стори това в профила си в социалната мрежа "Инстаграм".

38-годишният нападател игра за последно в "Арда", но на 25 февруари напусна клуба и обясни това със желание да бъде по-близо до семейството си.

Преди това Попов е играл за "Литекс", "Левски", "Ботев" (Пд), турския "Газиантепспор", руските "Кубан" (Краснодар), "Спартак" (Москва), "Рубин" (Казан), "Ростов" и "Сочи".

Три пъти е печелил Купата на България - два пъти с "Литекс" (2008, 2009) и веднъж с "Ботев" (2024). Шампион на Русия със "Спартак" през 2017 г., когато печели и Суперкупата на страната.

Попов е отличаван три пъти като Футболист №1 на България - през 2015, 2016 и 2017 г.

За националния отбор на България има 90 мача и 18 гола преди да се откаже изненадващо през ноември 2019 г.

В спомените обаче остава и скандалът през 2014 г., когато на 16 ноември пропуска дузпа срещу Малта и мачът завършва 1:1. Тогава срещу него се появяват обвинения, че умишлено е изпуснал наказателния удар. Дни по-късно става ясно, че Ивелин Попов е малтретирал и унижавал публично тогавашния масажист на националния отбор, при това неколкократно, принуждавайки го да прави лицеви опори пред останалите играчи. Тогава Изпълкомът на БФС отстранява Попов от националния отбор, но на следващата година тогавашният селекционер Ивайло Петев го реабилитира.

