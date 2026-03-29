Един от националите ще пропусне финала с Индонезия утре

Халфът на "Локомотив 1929" (Сф) Доминик Янков ще пропусне утрешния мач срещу Индонезия в Джакарта от турнира FIFA Series 2026. Той се контузи в петък при гръмката победа с 10:2 над Соломоновите о-ви и беше сменен принудително в 40-ата минута. Травмата му не е толкова тежка, но селекционерът Александър Димитров е взел решение да не рискува с пускането му в игра.

"Доминик Янков най-вероятно няма да може да участва утре, но контузията не е сериозна. Просто ще го запазим, неговото здраве е над всичко", потвърди треньорът.

Мачът ще бъде и финален в турнира, тъй като противопоставя победителите в първите два двубоя. При първото ни участие на турнир FIFA Series - през 2024 г. в Азербайджан, нямаше подобен турнирен регламент. Заради това сега националите тренират дузпи, каквито ще се изпълняват при равенство в редовното време.

"Работим по въпроса (б.ред. - с дузпите). Трябва да сме подготвени за регламента. Той е променен спрямо това преди две години в Азербайджан. Работим и ще сме подготвени за такъв сценарий", коментира Димитров.

Той заяви, че е видял слабости в тима, въпреки изразителния успех над Соломоновите о-ви и се стреми да ги отстрани. "Тепърва предстои да изчистим грешките, но ще се фокусираме и върху позитивните неща, които направихме. Има грешки на растежа, но ще работим за тяхното отстраняване. Стартовият състав ще бъде ясен утре, всички ще вземат участие в турнира. Възможно е някой от тези, които не играха онзи ден да започнат утре. Всеки мач е важна победата. Какво ще се случи на терена, не зависи само от нас - имаме достоен съперник. Надявам се да се получи един интересен двубой", каза селекционерът.

Димитров, който е започнал треньорската си кариера именно в Индонезия, предупреди за силата на съперника, но отказа да го обяви за фаворит в мача. В състава на Индонезия личат играчи като вратаря на "Удинезе" Емил Аудеро, защитниците Калвин Фердонк ("Лил"), Кевин Дикс ("Борусия", Мьонх), Джей Идзес ("Сасуоло"), Елкан Багот ("Ипсуич"), Джъстин Хюбнер ("Фортуна", Ситард), а също Нейтън Тжое-А-Он ("Bилем II") и Оле Ромни ("Оксфорд").

"Да, Индонезия разполага с играчи от топ 5 първенствата в Европа. Нещата са различни спрямо времето, в което бях тук. Имат добра симбиоза между местни играчи и такива от Европа. Но не мога да кажа, че има фаворит в двубоя", допълни той.

Димитров коментира също, че футболистите ни се аклиматизират все по-добре в Индонезия, но добави: "Разбира се, няма как да сме на 100% с оглед времето, влагата и температурните амплитуди между България и Индонезия."

Двубоят между Индонезия и България утре от 16:00 ч. наше време и ще бъде предаван пряко по БНТ 3.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАЩИТИ ОТБОРА

Президентът на БФС Георги Иванов, който също е с отбора в Индонезия, излезе с официална позиция, в която защити футболистите от ироничните коментари в социалните мрежи след победата над Соломоновите о-ви.

"Прави впечатление, че след мача определени гласове бяха особено активни в социалните мрежи. Това е среда, в която всеки има право на мнение, но когато става въпрос за националния отбор, вярвам, че отговорността към думите трябва да бъде по-висока. Истината е, че националният отбор винаги ще бъде подложен на критика – както при загуби, така и при победи. Това е част от футбола. Но е важно да не губим мярката и уважението към играчите, които днес защитават честта на България", се казва в изявлението на Иванов.

Той специално похвали отбора за високото ниво на професионализъм, отдаденост, усилията и дисциплината, които влагат в подготовката. След което се обърна към опозицията (б.ред. - Стилиян Петров и Петър Величков от екипа на бившия кандидат за президент на БФС Димитър Бербатов бяха сред тези, които написаха иронични коментари в петък): "Критиката е важна, когато е градивна. Но още по-важно е да стоим зад отбора си - особено когато той показва желание, дисциплина и стремеж към развитие. В тима са млади момчета, които заслужават подкрепа, а вместо това биват нападани дори в моменти, когато печелят. Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор. Трябва да им стане ясно на някои хора, че така няма да стане. Преди две години затворихме война, която убиваше българския футбол, а тези хора сега се опитват отново да тровят и сеят раздори. Футболистите не заслужават подигравки - заслужават доверие. Защото те представляват България."