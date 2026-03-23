Съдът отмени глобата на Антъни Иванов за клевета

Плувецът бе осъден на 5000 лв. за обиди към шефа на федерацията, но делото тръгва отначало

Днес, 17:23
В последния месец Антъни Ивнаов регулярно уведомява последователите си в социалните мрежи как върви подготовката му за Игрите за допингирани в Лас Вегас. Текстът към тази снимка от 19 март гласи "Седмица 1".
Присъдата на плувеца Антъни Иванов за клевета и обида към президента на федерацията (БФПС) Георги Аврамчев е отменена от Софийския градски съд. Това съобщи в профила си във "Фейсбук" юристът Методи Лалов, водил защитата на 26-годишния бивш национал.

През февруари 2025 г. Иванов беше осъден от Софийския районен съд на глоба от 5000 лв. и обществено порицание заради разпространени в социалните мрежи видеа, съдържащи унизителни и клеветнически квалификации по адрес на шефа на БФПС. С решение на СГС от 23 март 2026 г. тази присъда е отменена, а делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.

"Причината за отмяната е съществено процесуално нарушение - липса на мотиви към присъдата на СРС - пише адвокат Лалов в своята публикация. - Защитата на Антъни Иванов пред въззивната инстанция беше осъществена от мен. Работата по казуса в търсене на законосъобразно съдебно решение продължава."

 

През последните години Иванов имаше множество проблеми и с българските, и с международните институции в плуването. Националният ни рекордьор на 200 м бътерфлай е със спрени състезателни права от световната федерация (World Aquatics) до 4 юни 2027 г. 

Наказанието му беше наложено заради участие в триатлон, организиран от спортен клуб "Лъвско сърце" на 2 септември 2023 г., когато плувецът изтърпяваше 2-годишна санкция за нарушаване на антидопинговите правила - трикратно непредоставяне на информация за местонахождение в рамките на една година.

През ноември 2024 г. Антъни обяви край на кариерата си, но по-късно съобщи, че е размислил. В началото на тази година пък той беше представен като един от участниците в т. нар. Enhanced Games - "световни игри" без допинг контрол. Първото издание на противоречивия форум е насрочено за 21-24 май в Лас Вегас, а българинът регулярно уведомява последователите си в социалните мрежи как върви подготовката му.

Ключови думи:

Антъни Иванов, Георги Аврамчев

Още новини по темата

Антъни Иванов също влезе в Игрите за допингирани
27 Яну. 2026

Антъни Иванов заплашвал шефа на плуването и семейството му
23 Апр. 2025

Съдът глоби Антъни Иванов с 5000 лв. за клевета
05 Февр. 2025

Антъни Иванов обяви край на кариерата си в плуването
10 Ноем. 2024

Антъни Иванов остава наказан до март 2026 г.
06 Ноем. 2024

Антъни Иванов се извини на плувната федерация и шефа ѝ
26 Авг. 2024

Антидопинговият център заплаши Антъни Иванов с още 2 г. наказание
15 Юли 2024

Антъни Иванов пак обжалва своя санкция в Швейцария
25 Юни 2024

Антъни Иванов получи глобална забрана да се състезава до 2026 г.
29 Май 2024

Антъни Иванов намекна за смяна на националността
14 Март 2024

Швейцарски съд потвърди антидопинг санкцията на Антъни Иванов до 2025 г.
13 Март 2024

Плувецът Антъни Иванов е арестуван с марихуана
08 Февр. 2024

Федерацията потвърди 3-годишната санкция на Антъни Иванов
31 Яну. 2024

Плувната федерация спря правата на Антъни Иванов за 3 г.
27 Септ. 2023

