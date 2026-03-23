Съдът отмени глобата на Антъни Иванов за клевета

Присъдата на плувеца Антъни Иванов за клевета и обида към президента на федерацията (БФПС) Георги Аврамчев е отменена от Софийския градски съд. Това съобщи в профила си във "Фейсбук" юристът Методи Лалов, водил защитата на 26-годишния бивш национал.

През февруари 2025 г. Иванов беше осъден от Софийския районен съд на глоба от 5000 лв. и обществено порицание заради разпространени в социалните мрежи видеа, съдържащи унизителни и клеветнически квалификации по адрес на шефа на БФПС. С решение на СГС от 23 март 2026 г. тази присъда е отменена, а делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.

"Причината за отмяната е съществено процесуално нарушение - липса на мотиви към присъдата на СРС - пише адвокат Лалов в своята публикация. - Защитата на Антъни Иванов пред въззивната инстанция беше осъществена от мен. Работата по казуса в търсене на законосъобразно съдебно решение продължава."

През последните години Иванов имаше множество проблеми и с българските, и с международните институции в плуването. Националният ни рекордьор на 200 м бътерфлай е със спрени състезателни права от световната федерация (World Aquatics) до 4 юни 2027 г.

Наказанието му беше наложено заради участие в триатлон, организиран от спортен клуб "Лъвско сърце" на 2 септември 2023 г., когато плувецът изтърпяваше 2-годишна санкция за нарушаване на антидопинговите правила - трикратно непредоставяне на информация за местонахождение в рамките на една година.

През ноември 2024 г. Антъни обяви край на кариерата си, но по-късно съобщи, че е размислил. В началото на тази година пък той беше представен като един от участниците в т. нар. Enhanced Games - "световни игри" без допинг контрол. Първото издание на противоречивия форум е насрочено за 21-24 май в Лас Вегас, а българинът регулярно уведомява последователите си в социалните мрежи как върви подготовката му.