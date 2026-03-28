Спортът по телевизията - 29 март

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Израел Адесаня - Джо Пайфер

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №5, "Валса Груп" (Модена) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

22:30 НАСКАР: Мартинсвил

Диема спорт

07:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Мелбърн Сити" - "Насаф"

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Сарагоса"

16:30 Футбол: Втора лига, "Черноморец 1919" (Бургас) - "Дунав от Русе"

22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Макс спорт 1

07:00 Голф: "Индиън Оупън", IV ден

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, финал, Иржи Лехечка - Яник Синер

Диема спорт 3

08:00 Формула 1: ГП на Япония, състезание

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Гран Канария"

16:00 Футбол: контрола, Литва - Грузия

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Баскония"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Уникаха"

Нова спорт

09:00 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

16:45 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

18:50 Худ. гимнастика: СК в София, награждаване в многобоя, индивидуално

19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли

Евроспорт 1

10:45 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети

12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос

14:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Силваплана, халфпайп

ТВ 1

11:00 Ръгби: държавно първенство, НСА - "Локомотив" (София)

14:30 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Балкански котки" (Берковица)

Евроспорт 2

13:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VII етап

15:15 Колоездене (мъже): Гент-Вевелгем

17:45 Колоездене (жени): Гент-Вевелгем

20:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", IV ден

Диема спорт 2

14:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Ухан" - "Сувон"

17:00 Футбол: контрола, Армения - Беларус

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Валенсия"

02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 3

18:30 Moto GP: ГП на САЩ, загрявка

19:50 Moto 3: ГП на САЩ, състезание

21:15 Moto 2: ГП на САЩ, състезание

23:00 Moto GP: ГП на САЩ, състезание

Макс спорт 4

19:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сарагоса" - "Сантандер"

00:05 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Нашвил Предатърс"