Спортът по телевизията - 29 март

Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Израел Адесаня - Джо Пайфер
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №5, "Валса Груп" (Модена) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
22:30 НАСКАР: Мартинсвил
Диема спорт
07:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Мелбърн Сити" - "Насаф"
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Сарагоса"
16:30 Футбол: Втора лига, "Черноморец 1919" (Бургас) - "Дунав от Русе"
22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Макс спорт 1
07:00 Голф: "Индиън Оупън", IV ден
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, финал, Иржи Лехечка - Яник Синер
Диема спорт 3
08:00 Формула 1: ГП на Япония, състезание
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Гран Канария"
16:00 Футбол: контрола, Литва - Грузия
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Баскония"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Уникаха"
Нова спорт
09:00 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
16:45 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
18:50 Худ. гимнастика: СК в София, награждаване в многобоя, индивидуално
19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли
Евроспорт 1
10:45 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети
12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос
14:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Силваплана, халфпайп
ТВ 1
11:00 Ръгби: държавно първенство, НСА - "Локомотив" (София)
14:30 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Балкански котки" (Берковица)
Евроспорт 2
13:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VII етап
15:15 Колоездене (мъже): Гент-Вевелгем
17:45 Колоездене (жени): Гент-Вевелгем
20:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", IV ден
Диема спорт 2
14:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Ухан" - "Сувон"
17:00 Футбол: контрола, Армения - Беларус
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Валенсия"
02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 3
18:30 Moto GP: ГП на САЩ, загрявка
19:50 Moto 3: ГП на САЩ, състезание
21:15 Moto 2: ГП на САЩ, състезание
23:00 Moto GP: ГП на САЩ, състезание
Макс спорт 4
19:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сарагоса" - "Сантандер"
00:05 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Нашвил Предатърс"