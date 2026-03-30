Юношите ни стигнаха елитната пресявка за Евро 2027

Тимът на България победи с 3:0 Литва в директен мач за първото място

Днес, 15:51
Юношеските национали и треньорският екип ликуват на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик след победата с 3:0 над Литва, която класира България за елитния квалификационен кръг за Евро 2027.
Юношеските национали и треньорският екип ликуват на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик след победата с 3:0 над Литва, която класира България за елитния квалификационен кръг за Евро 2027.

Юношеският национален отбор по футбол на България (до 17 г.) спечели своята група В2 в Лига В от квалификациите за Евро 2027 в Латвия. Това стана, след като тимът на селекционера Светослав Петров победи с 3:0 досегашния водач в групата Литва и завърши на първо място със 7 точки. Литовците останаха втори с 4, на трета позиция е Азербайджан с 3, а на последното място завърши Малта с 1.

Головете срещу Литва на мача на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик вкараха Виктор Бейков (1), Максимилиан Лазаров (66) и Калоян Деянски (84).

Следващата пролет тимът ни ще участва в елитния етап (Лига А), в който само победителите от седемте групи (по 4 отбора) ще се класират за финалния турнир. Осмият участник по право ще е домакинът Латвия.

