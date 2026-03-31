Русинова и Пепи Еврото подписали с Македония 100-годишно споразумение

ДЖУДЖЕТА В ЧЕКМЕДЖЕТА

Шефката на Софийската градска прокуратура, която разследва сама себе си за връзки с Пепи Еврото, се натъкна на интересна следа.

Тя бе любезна да сподели само с нашите читатели сензационна следствена тайна, която няма да попречи на разследването: прокурорката и Пепи Еврото многократно посетили Република Северна Македония не за нещо нередно, а за да подготвят и подпишат Споразумение за дружба и сътрудничество с Македония в сферата на Околосъдебната система. Споразумението се сключва за срок от 100 години с опция за автоматично продължаване, за да пребъдат навеки интеграцията, заедността и правдолюбието.

Какво означава това?

Прокурор Русинова обясни:

"Докато ровех да търся скелети в гардероба ми и джуджета в чекмеджето, с радост се натъкнах на следното откритие. Аз и Пепи Еврото сме подписали с македонските колеги изключително полезно за нашите държави извънсъдебно споразумение за сътрудничество. Всички, които са имали проблем с правосъдието, знаят колко е туткава конвенционалната съдебна система. Колкото и да се реформира, тя винаги ще бъде бавна. Прокуратурското робство никога няма да свърши. За сметка на това Околосъдебната система решава всички въпроси бързо и скъпо. Вече и широката публика знае за Осемте джуджета, покойния Нотариус и други като Пепи Еврото, които са живи и здрави, макар и донякъде в неизвестност. Те решават въпросите. Хората имат нужда от бързо правосъдие и преки пътища. Както за държавата е необходимо да има магистрали и скоростни тангенти, така и в правосъдието трябва да има магистрални магистрати, които минават по тангентата на Закона. Всичко това се решава в Околосъдебната система и ние сега обединяваме нашите структури с македонските.

Кой ли не говори за сближаване с Македония, но на практика продължава разделението. Ние не им признаваме езика, те не признават българския си произход, заедно се храним едни-други с исторически халюцинации, омраза и тъпотия. Спекулантите от двете страни на границата богатеят от контрабанда с исторически митове. И само ние с Пепи Еврото подадохме братска ръка за реална интеграция и сближаване.

Това е гигантска крачка за интеграцията на нашите братски страни, които толкова искат да са в една държава, а не сме били в административна заедност от времената на Османското иго. Оттогава лоши хора и собствената ни глупост все ни разделят. И ето, че прокуратурата и околосъдебните джуджета единствени започнаха да работят за това реално. Вече реално помагаме на македонските колеги да решават въпросите с бързо и ефективно околосъдебно правосъдие. Обменяме опит, злато, охранителни фирми, джуджета, нотариуси, каратисти..." - доволна е от свършеното прокурор Русинова, която не е някоя Джуконда или коя да е.

Прокурор Русинова сподели също, че е много огорчена, дето се създава негативен образ за нея в обществото, като че ли е правила нещо нередно, докато ходи с Пепи Еврото нагоре-надолу и се саморазследва за връзки със същия.

"Ходили сме да работим за идеалите на Отечеството като Даме и Гоце, не сме ходили да скубем лебеди на Охридското езеро" - нервно отваря и затваря чекмеджето строгата прокурорка.