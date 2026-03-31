Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Русинова и Пепи Еврото подписали с Македония 100-годишно споразумение

Не сме ходили да скубем лебеди на Охридското езеро - нервира се прокурорката на обидните подозрения

Днес, 03:01
Темида Русинова не е някоя Джуконда или коя да е.
Темида Русинова не е някоя Джуконда или коя да е.

ДЖУДЖЕТА В ЧЕКМЕДЖЕТА
Шефката на Софийската градска прокуратура, която разследва сама себе си за връзки с Пепи Еврото, се натъкна на интересна следа. 
Тя бе любезна да сподели само с нашите читатели сензационна следствена тайна, която няма да попречи на разследването: прокурорката и Пепи Еврото многократно посетили Република Северна Македония не за нещо нередно, а за да подготвят и подпишат Споразумение за дружба и сътрудничество с Македония в сферата на Околосъдебната система. Споразумението се сключва за срок от 100 години с опция за автоматично продължаване, за да пребъдат навеки интеграцията, заедността и правдолюбието. 
Какво означава това?
Прокурор Русинова обясни:
"Докато ровех да търся скелети в гардероба ми и джуджета в чекмеджето, с радост се натъкнах на следното откритие. Аз и Пепи Еврото сме подписали с македонските колеги изключително полезно за нашите държави извънсъдебно споразумение за сътрудничество. Всички, които са имали проблем с правосъдието, знаят колко е туткава конвенционалната съдебна система. Колкото и да се реформира, тя винаги ще бъде бавна. Прокуратурското робство никога няма да свърши. За сметка на това Околосъдебната система решава всички въпроси бързо и скъпо. Вече и широката публика знае за Осемте джуджета, покойния Нотариус и други като Пепи Еврото, които са живи и здрави, макар и донякъде в неизвестност. Те решават въпросите. Хората имат нужда от бързо правосъдие и преки пътища. Както за държавата е необходимо да има магистрали и скоростни тангенти, така и в правосъдието трябва да има магистрални магистрати, които минават по тангентата на Закона. Всичко това се решава в Околосъдебната система и ние сега обединяваме нашите структури с македонските. 
Кой ли не говори за сближаване с Македония, но на практика продължава разделението. Ние не им признаваме езика, те не признават българския си произход, заедно се храним едни-други с исторически халюцинации, омраза и тъпотия. Спекулантите от двете страни на границата богатеят от контрабанда с исторически митове. И само ние с Пепи Еврото подадохме братска ръка за реална интеграция и сближаване. 
Това е гигантска крачка за интеграцията на нашите братски страни, които толкова искат да са в една държава, а не сме били в административна заедност от времената на Османското иго. Оттогава лоши хора и собствената ни глупост все ни разделят. И ето, че прокуратурата и околосъдебните джуджета единствени започнаха да работят за това реално. Вече реално помагаме на македонските колеги да решават въпросите с бързо и ефективно околосъдебно правосъдие. Обменяме опит, злато, охранителни фирми, джуджета, нотариуси, каратисти..." - доволна е от свършеното прокурор Русинова, която не е някоя Джуконда или коя да е. 
Прокурор Русинова сподели също, че е много огорчена, дето се създава негативен образ за нея в обществото, като че ли е правила нещо нередно, докато ходи с Пепи Еврото нагоре-надолу и се саморазследва за връзки със същия. 
"Ходили сме да работим за идеалите на Отечеството като Даме и Гоце, не сме ходили да скубем лебеди на Охридското езеро" - нервно отваря и затваря чекмеджето строгата прокурорка. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Тръмп гостува на Мон Дьо, за да разкрие ориентацията си
27 Март 2026

Венци Чикагото прогласи благата вест: ще ражда болезнено
25 Март 2026

Иво Многоръков добара и лунните милиарди на НАСА
25 Март 2026

Войната в Иран е за златото на Вълчан войвода
23 Март 2026

Аръков: Парите бяха за хонорар на Чък Норис
20 Март 2026

Скейтбордът за мир върза кънките - Тръмп каза, че потурчил Пътната карта
17 Март 2026

Стефка Костадинова обеща да мълчи в НС, за да не политизира случая си
16 Март 2026

Ройтерс разкри: Знаем кой е Тошко Йорданов!

13 Март 2026

Буден гражданин обяви, че светът вече не е същият, но призна вътрешно, че не усеща промяна
11 Март 2026

Рая обясни: В НС всички сме лява ръка, десен job
06 Март 2026

Радев на ускорен курс по чегъртане при Диван Диван
04 Март 2026

Дубайски Джуконди укротяват региона, заплашиха с избухване
03 Март 2026

Тошко твърди, че Нешка го пляснала с нещо неприлично по челото
27 Февр. 2026

Държавата остава в заварено положение, за да няма прегрупиране и излишни работи
25 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?