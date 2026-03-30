Дежавю: Шефът на тотото се оплаква, че го сменят

Министерството на младежта и спорта освобождава почти целия УС на спортния тотализатор (БСТ), стана ясно от спешно свикана пресконференция на изп.-директор Любомир Петров. Кадърът на ГЕРБ, който за втори път е начело на тотото, я обяви в неделя вечерта, а днес обвини ММС в опит за саботаж на БСТ.

Според Петров, служебният спортен министър Димитър Илиев е спрял със заповед всички плащания на тотализатора. Затова и БСТ е спрял да плаща печалби на участниците, спечелили над €5000, и "това е много неприятна ситуация".

ММС обаче заяви, че министърът "няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ". Димитър Илиев е изпратил не заповед, а писмо, "с което е изразил становище да не се извършват разплащания до вписването на новоизбраните членове на управителните органи в публичния регистър".

Петров заяви още, че миналата сряда БСТ е превел на ММС поредната вноска от дължимите отчисления - 1.8 млн. евро. Часове по-късно е дошла заповедта за смяна на ръководството. Той я е обжалвал. "Тя е незаконосъобразна и ще падне в съда, но това не спира нейното действие", добави Петров.

От ММС контрираха обаче отбелязаха, че "всички членове на управителните органи доброволно са подписали договори, съдържащи клаузи за освобождаване".

Обграден от колеги, изп.-директор обяви помпозно, че се прави опит да се овладее БСТ, и наблегна на наличие на 10% ръст в приходите. Той дори бил спрял служители, които искали да отидат на протест пред ММС и съобщи, че с него били готови да напуснат "много от колегите, цели дирекции, цели отдели", които не желаели "да преживяват пак този стрес със смяна на ръководството". И за капак призова президентът Илиана Йотова да се намеси.

Според ММС причината за смяната на ръководствното е, че то е участвало в подготовката на процеса по преминаване на тотализатора "в частни ръце". Идеята за даването на БСТ на концесия за минимум 15 г. бе лансирана през ноември 2025-а от Костадин Ангелов (ГЕРБ), Драгомир Стойнев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС). После избухнаха протестите срещу кабинета "Желязков" и правителството падна, та идеята не бе прокарана докрай.

Кой е Любомир Петров?

Той бе назначен за изп.-директор на БСТ от спортния министър на ГЕРБ Красен Кралев, при третото правителство на Бойко Борисов. А днес бе вторият път, в който свиква "тревожна" пресконференция преди предстоящото му уволнение. Първият бе през януари 2022 г., когато спортният министър в кабинета "Кирил Петков" - Радостин Василев (тогава от ИТН), поиска да смени цялата управа. Тогава Петров отново се оплака пред журналистите, че го махат, въпреки добрите, според него, финансови резултати. И пак прибегна до съдебни трикове в опит да запази поста си, но месец по-късно, Василев все пак успя да го освободи.

Петров обаче се завърна в БСТ. В един от последните си дни като служебен спортен министър - на 20.12.2024 г., Георги Глушков го назначи пак в УС. А след големия гаф в играта "5 от 35", министърът в правителството "Желязков" - Иван Пешев (БСП), пък го направи отново изп.-директор, почти веднага, след като Делян Пеевски настоя публично тогавашният шеф Георги Тарлеков да бъде отстранен.

А преди преди 19 дни, вероятно предчувствайки, готвеното му ново освобождаване Петров разпрати до медиите имейл с хвалби от предварителни финансови резултати за 2025 г. Според тях има ръст от малко над 10% в общите приходи (от 427 на 572 млн. лв.) и в приходите за държавата (от 104 на 117 млн. лв.). Това съвпада с данните, обявени от него и днес.

БСТ обаче все още не е обявил годишния си финансов отчет за 2025 г., така че не може да се знае със сигурност дали наистина показателите му са като изнесените днес.

От отчета за 2024-а, например, пролича, че независимо от монополното му положение на пазара за лотарийни игри БСТ не може да си изпълни бизнес програмата за приходи от дейност. Тогава бе посочено, че всъщност игрите са поскъпнали от октомври 2024 г. с около 10% и за тогавашния лек ръст в постъпленията "основната причина е повишената цена на залозите при водещите игри". Ето защо не е изключено оптимистичните данни за повишени с около 10% приходи през 2025 г., да се дължат именно на по-скъпите игри, а не на повече пуснати фишове или купени лотарийни билети.

Кои са посочените за нови управници на БСТ?

Освен Любомир Петров, в УС на БСТ са още: Рада Гьонова, Владимир Маринов и назначените от предишния министър Иван Пешев в края на юли 2025 г. Благовест Бойчеви Румяна Толова.

От заявлението за смяна, внесено от ММС в Търговския регистър на 27 март, личи, че остава само Гьонова. За нов изп.-директор е определен Тервел Пенков (54 г.), "който е някакъв вид финансист, във фирма, чийто годишен оборот е колкото нашия седмичен оборот", по думите на Петров. Останалите нови ще са: Явор Руженов (35 г.), Григор Манчев (60 г.) и Дончо Донев (57 г.).