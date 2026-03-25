Спортът по телевизията - 27 март

Диема спорт 3
04:30 Формула 1: ГП на Япония, първа тренировка
08:00 Формула 1: ГП на Япония, втора тренировка
19:00 Футбол: контрола, Черна гора - Андора
21:45 Футбол: контрола, Швейцария - Германия
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Индиън Оупън", II ден
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал, Иржи Лехечка - Артур Фис
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал, Франсиско Серундоло / Александър Зверев - Яник Синер
БНТ 3
10:30 Футбол: контрола, България - Соломонови о-ви
Евроспорт 1
12:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, танцови двойки
15:55 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети
18:55 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, жени
Евроспорт 2
15:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, V етап
17:00 Колоездене (мъже): "Е3 Класик"
21:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", II ден
Нова спорт
17:00 Футбол: контрола, Азербайджан - Сейнт Лусия
21:45 Футбол: контрола, Испания - Сърбия
Макс спорт 3
17:35 Moto GP: ГП на САЩ, първа тренировка
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Жалгирис"
21:50 Moto GP: ГП на САЩ, тренировка
Диема спорт 2
19:00 Футбол: контрола, Австрия - Гана
21:45 Футбол: контрола, Уругвай - Англия
Макс спорт 2
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №3, ЦСКА - "Берое"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Цървена звезда"
01:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Детройт Ред Уингс"
Диема спорт
20:00 Футбол: квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.), Гибралтар - България
Макс спорт 4
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Монако"