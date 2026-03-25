Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 27 март

Днес, 03:03

Диема спорт 3

04:30 Формула 1: ГП на Япония, първа тренировка
08:00 Формула 1: ГП на Япония, втора тренировка
19:00 Футбол: контрола, Черна гора - Андора
21:45 Футбол: контрола, Швейцария - Германия

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Индиън Оупън", II ден
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал, Иржи Лехечка - Артур Фис
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал, Франсиско Серундоло / Александър Зверев - Яник Синер

БНТ 3

10:30 Футбол: контрола, България - Соломонови о-ви

Евроспорт 1

12:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, танцови двойки
15:55 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети
18:55 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, жени

Евроспорт 2

15:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, V етап
17:00 Колоездене (мъже): "Е3 Класик"
21:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", II ден

Нова спорт

17:00 Футбол: контрола, Азербайджан - Сейнт Лусия
21:45 Футбол: контрола, Испания - Сърбия

Макс спорт 3

17:35 Moto GP: ГП на САЩ, първа тренировка
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Жалгирис"
21:50 Moto GP: ГП на САЩ, тренировка

Диема спорт 2

19:00 Футбол: контрола, Австрия - Гана
21:45 Футбол: контрола, Уругвай - Англия

Макс спорт 2

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №3, ЦСКА - "Берое"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Цървена звезда"
01:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Детройт Ред Уингс"

Диема спорт

20:00 Футбол: квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.), Гибралтар - България

Макс спорт 4

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Монако"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?