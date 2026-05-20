Спортът по телевизията - 22 май

Днес, 03:03

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №2, "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
16:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, свободна тренировка
17:00 Формула 2: ГП на Канада, тренировка
19:30 Формула 1: ГП на Канада, първа тренировка
21:00 Формула 2: ГП на Канада, квалификация
23:30 Формула 1: ГП на Канада, квалификация за спринт
01:00 Академия F1 (жени): ГП на Канада, квалификация

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №1, "Каролина Хърикейнс" - "Монреал Канейдиънс"
18:00 Баскетбол: Евролига, 1/2-финал, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
21:00 Баскетбол: Евролига, 1/2-финал, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIII етап

Макс спорт 4

14:00 Голф: "Соудал Оупън", II ден
21:00 Футбол: Купа на Турция, финал, "Трабзонспор" - "Коняспор"

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, 1/2-финал, Каспер Рууд - Мариано Навоне
18:00 Волейбол (мъже): контрола, България - Сърбия
21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Аталанта"

Диема спорт

15:30 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Монтана"
18:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 1

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/2-финал, Александър Ковачевич - Игнасио Бусе
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, 1/2-финал, Алекс де Минор - Томи Пол

Нова спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Добруджа"
20:00 Футбол: Купа на Азия за юноши (до 17 г.), финал, Китай - Япония

Диема спорт 2

18:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Берое"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, плейаут, първи мач, "Рот Вайс" (Есен) - "Гройтер Фюрт"

БНТ 3

22:00 Футбол 6: Socca Eurocup, Полша - България

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Байрън Нелсън", II ден

 

