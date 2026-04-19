Спортът по телевизията - 20 април

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №1, "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак" (Плевен)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Депортиво" (Ла Коруня) - "Мирандес"

Макс спорт 4

03:00 Футбол: МЛС, "Лос Анджелис" - "Сан Хосе Ърткуейкс"

Ринг

11:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 60 кг, Ангел Русев, Дениз Данев
14:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 65 кг, Иван Димов, Здравко Пеловски
17:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 58 кг

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Дин Дзюнхуей - Дейвид Гилбърт (II сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джон Хигинс - Али Картър (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Кайрън Уилсън - Стан Муди (II сесия)

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, I етап
16:30 Лека атлетика: Маратон на Бостън

Нова спорт

19:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/2-финал, "Висел Кобе" - "Ал Ахли"

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Младежка Шампионска лига, финал, "Брюж" - "Реал" (Мадрид)
21:45 Футбол: Серия А, "Лече" - "Фиорентина"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Уест Хем"

 

