Спортът по телевизията - 18 юли

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 4

03:30 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, първи мач, "Атлетико" (Букараманга) - "Атлетико Минейро"

08:30 Голф: "Ди Оупън", II ден

21:00 Голф: "Ди Оупън", II ден

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал, Тристан Скулкейт - Денис Шаповалов

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал, Андрей Рубльов - Емилио Нава

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал, Хуан Пабло Фикович - Александър Ковачевич

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Йеспер де Йонг - Талон Грикспор

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Камило Уго Карабели - Филип Мишолич

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Себастиан Баес - Лучано Дардери

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Франсиско Серундоло - Дамир Джумхур

Макс спорт 2

09:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - САЩ

11:35 Moto GP: ГП на Чехия, първа тренировка

13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Япония

15:50 Moto GP: ГП на Чехия, тренировка

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Франция

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Китай - България

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Роман Буручага - Игнасио Бусе

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Каспер Рууд - Хуан Серундоло

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Франсиско Комесаня - Александър Бублик

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Жером Ким - Артур Казо

20:30 Футбол: контрола, "Комо" - "Лил"

БНТ 3

11:45 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

17:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Испания - Швейцария

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIII етап

19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

БНТ 2

17:00 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, отборно, финал

Нова спорт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, I ден

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, I ден

Диема спорт

19:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Арда"

21:15 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Черно море"