Спортът по телевизията - 18 юли

Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", I ден
Макс спорт 4
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, първи мач, "Атлетико" (Букараманга) - "Атлетико Минейро"
08:30 Голф: "Ди Оупън", II ден
21:00 Голф: "Ди Оупън", II ден
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал, Тристан Скулкейт - Денис Шаповалов
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал, Андрей Рубльов - Емилио Нава
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал, Хуан Пабло Фикович - Александър Ковачевич
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Йеспер де Йонг - Талон Грикспор
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Камило Уго Карабели - Филип Мишолич
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Себастиан Баес - Лучано Дардери
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал, Франсиско Серундоло - Дамир Джумхур
Макс спорт 2
09:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - САЩ
11:35 Moto GP: ГП на Чехия, първа тренировка
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Япония
15:50 Moto GP: ГП на Чехия, тренировка
17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Франция
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Китай - България
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Роман Буручага - Игнасио Бусе
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Каспер Рууд - Хуан Серундоло
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Франсиско Комесаня - Александър Бублик
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал, Жером Ким - Артур Казо
20:30 Футбол: контрола, "Комо" - "Лил"
БНТ 3
11:45 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
17:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Испания - Швейцария
Евроспорт 1
13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIII етап
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
БНТ 2
17:00 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, отборно, финал
Нова спорт
17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, I ден
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, I ден
Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Арда"
21:15 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Черно море"