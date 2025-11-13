Спортът по телевизията - 14 ноември

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Лос Анджелис Кингс"

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", II ден

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Жалгирис"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

11:35 Moto GP: ГП на Валенсия, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Валенсия, тренировка

19:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Байерн" (Мюнхен)

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Виртус" (Болоня)

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Хари Хелиовара/Хенри Патън - Марсело Аревало/Мате Павич

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Яник Синер - Бен Шелтън

19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Джо Солсбъри/Нийл Скупски - Крисчън Харисън/Евън Кинг

21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Александър Зверев - Феликс Оже-Алиасим

Диема спорт 3

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Финландия - Малта

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Люксембург - Германия

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", II ден

Нова спорт

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Словакия - Северна Ирландия

Диема спорт

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Хърватия - Фарьорски о-ви

Диема спорт 2

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Полша - Нидерландия