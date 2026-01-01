Спортът по телевизията - 3 януари

Макс спорт 2

01:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Белгия - Китай, мач №1, Елизе Мертенс - Джу Лин

03:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Белгия - Китай, мач №2, Зизу Бергс - Джан Джиджън

05:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Белгия - Китай, мач №3, Елизе Мертенс/Зизу Бергс - Джу Лин/Джан Джиджън

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

09:30 Тенис: "Юнайтед къп"

11:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:30 Тенис: "Юнайтед къп"

15:30 Тенис: "Юнайтед къп"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

22:30 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Филаделфия Флайърс"

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"

18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Сенегал - Судан

21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Мали - Тунис

23:30 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Каролина Пантърс"

Евроспорт 1

10:45 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш

12:50 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, малка шанца

13:55 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш

15:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Инсбрук, квалификация

16:40 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, 10 км ски бягане

Евроспорт 2

11:50 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, малка шанца

13:10 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт, квалификация

15:30 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Удинезе"

16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Парма"

19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Лече"

21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Рома"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Нотингам"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Бърнли"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Арсенал"

00:00 НБА: "Маями Хийт" - "Минесота Тимбъруулвс"

Ринг

14:30 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Рейнджърс"

17:00 Футбол: Премиършип, "Дънди Юнайтед" - "Дънди"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Ещорил"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Валенсия"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)

19:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Виляреал"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Барселона"

Диема спорт 3

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"

20:00 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Страсбург"

22:05 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Рен"

Диема спорт

18:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Олимпик" (Лион)

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Уникаха"

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Тенерифе"

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Мурсия"