Спортът по телевизията - 3 януари

Макс спорт 2
01:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Белгия - Китай, мач №1, Елизе Мертенс - Джу Лин
03:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Белгия - Китай, мач №2, Зизу Бергс - Джан Джиджън
05:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Белгия - Китай, мач №3, Елизе Мертенс/Зизу Бергс - Джу Лин/Джан Джиджън
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
15:30 Тенис: "Юнайтед къп"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
22:30 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Филаделфия Флайърс"
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Сенегал - Судан
21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Мали - Тунис
23:30 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Каролина Пантърс"
Евроспорт 1
10:45 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш
12:50 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, малка шанца
13:55 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш
15:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Инсбрук, квалификация
16:40 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, 10 км ски бягане
Евроспорт 2
11:50 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, малка шанца
13:10 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт, квалификация
15:30 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Удинезе"
16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Парма"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Лече"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Рома"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Нотингам"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Бърнли"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Арсенал"
00:00 НБА: "Маями Хийт" - "Минесота Тимбъруулвс"
Ринг
14:30 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Рейнджърс"
17:00 Футбол: Премиършип, "Дънди Юнайтед" - "Дънди"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Ещорил"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Валенсия"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Виляреал"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Барселона"
Диема спорт 3
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"
20:00 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Страсбург"
22:05 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Рен"
Диема спорт
18:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Олимпик" (Лион)
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Уникаха"
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Тенерифе"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Мурсия"