Спортът по телевизията - 5 септември

Днес, 06:06

Диема спорт 3

10:35 Формула 3: ГП на Италия, тренировка
12:00 Формула 2: ГП на Италия, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Италия, първа тренировка
16:00 Формула 3: ГП на Италия, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Италия, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Италия, втора тренировка
19:30 Суперкупа на "Порше": ГП на Италия, тренировка
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Украйна - Франция

Макс спорт 1

11:35 Moto GP: ГП на Каталуния, първа тренировка
15:45 Moto GP: ГП на Каталуния, тренировка

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Макс спорт 3

15:00 Голф: "Айриш Оупън", II ден

Евроспорт 1

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIII етап
19:00 Тенис (двойки жени): US Open, финал, Катерина Синякова/Тейлър Таунсенд - Габриела Дабровски/Ерин Рутлиф
22:00 Тенис (мъже): US Open, 1/2-финал, Новак Джокович - Карлос Алкарас
02:00 Тенис (мъже): US Open, 1/2-финал, Яник Синер - Феликс Оже-Алиасим

Диема спорт

19:30 Футбол (младежи): квалификация за Евро 2027 до 21 г., България - Гибралтар 
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Дания - Шотландия 

Диема спорт 2

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Италия - Естония 

Нова спорт

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Словения - Швеция 

 

