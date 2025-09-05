Гатузо дебютира шеметно начело на Италия

ЕПА/БГНЕС Нападателят на "Скуадра адзура" Матео Ретеги скача във въздуха след първия от двата си гола срещу Естония в Бергамо.

Дженаро Гатузо не можеше и да мечтае за по-добър дебют като селекционер на националния отбор на Италия. Под ръководството на 47-годишния треньор "Скуадра адзура" разгроми с 5:0 като домакин Естония в Бергамо в квалификация за Мондиал 2026.

Два гола вкара Матео Ретеги (69, 89), а по един отбелязаха Мойс Кийн (58), Джакомо Распадори (71) и Алесандро Бастони (90). Всички попадения паднаха след почивката, а дотогава естонците успяваха да удържат нулевото равенство. След почивката обаче италианците наложиха още по-голям натиск и спечелиха втората си победа в група I. След този мач Италия е на трето място с 6 т. Първи е Норвегия с 12, следван от Израел с 9, но и двата тима имат мач повече от "Скуадра адзура".

В друга от интригуващите квалификации световният вицешампион Франция спечели с 2:0 гостуването си срещу Украйна в група D. Двубоят се игра в Полша заради войната в Украйна, но това не попречи на над 25 000 украинци на трибуните във Вроцлав да подкрепят горещо любимците си. Но по-класният тим бе този на Франция, без съмнение. Още в 10-ата мин. Майкъл Олисе откри с шут от 10-ина метра.

Украинците потърсиха изравняването и бяха близо. В 65-ата мин. френският защитник Ибрахима Конате изби пред голлинията удар на Артьом Довбик, а веднага след това удар на украинците срещна десния страничен стълб.

Всичко обаче приключи за селекцията на Серхий Ребров в 82-ата мин., когато голямата звезда на "петлите" Килиан Мбапе удвои.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026

Група В: Словения - Швеция 2:2 (Ловрич 46, Випотник 90; Еланга 18, Аяри 73), Швейцария - Косово 4:0 (Аканджи 22, Емболо 25, 45, Видмер 39)

Група С: Дания - Шотландия 0:0, Гърция - Беларус 5:1 (Карецас 3, Павлидис 17, Бакасетас 21, Курбелис 36, Цолис 63; Барковски 72-д)

Група D: Исландия - Азербайджан 5:0 (Палсон 45, Йоханесон 47, 56, А. Гудмунсон 67, Хлинсон 73), Украйна - Франция 0:2 (Олисе 10, Мбапе 82)

Група I: Италия - Естония 5:0 (Кийн 58, Ретеги 69, 89, Распадори 71, Бастони 90), Молдова - Израел 0:4 (Перец 15, Соломон 35, Барибо 59, Глух 77)

Група L: Фарьорски о-ви - Хърватия 0:1 (Крамарич 31), Черна гора - Чехия 0:2 (Черв 3, Черни 90)