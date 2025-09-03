Илиан Илиев: Това ще е най-големият мач в кариерата ми

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Илиан Илиев е предупредил футболистите си да не се вторачват излишно в суперзвездата на испанския отбор Ламин Ямал по време на утрешния мач.

"Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Освен Ямал, мога да изброя още 10 много силни техни играчи. Футболът е колективна игра, не може всички да се концентрираме върху един", каза Илиев на пресконференцията преди квалификацията за Мондиал 2026.

Той се оплака, че отборът му е разполагал с твърде малко време да се подготви за мача - само два-три дни активни тренировки. Въпреки това той е очертал пред футболистите опасните страни на испанците и как да им се противодейства. "Ще се опитаме да сме компактни, да са близко линиите на състава ни и да не оставям такива ситуации за Ямал или за другите да стрелят. Имат една основа от футболисти, които правят много нестандартни неща. Дори отбори като Нидерландия и Франция, и те са принудени от Испания да играят нисък блок. Няма да е учудващо, ако и ние прибегнем до това", каза селекционерът.

Той призна, че за почти всички национали, а и за него самия това ще е най-големият мач до момента заради атмосферата с препълнените трибуни на ст. "Васил Левски". След което си пожела феновете са останат позитивно настроени през целия мач. "Футболистите са достатъчно зрели, за да разберат срещу кого играят, каква е обстановката. Със сигурност нашият отбор не е играл пред толкова публика у дома, въпреки присъствието на 15 000 зрители в Пловдив в Лигата на нациите. Този импулс, който ще ни даде публиката, дано да е в добрите моменти и да е в нашата посока. Със сигурност, който и да беше треньор на националния отбор, щеше да бъде за него най-важният мач в кариерата, не само защото е поредният. За момента това е най-важният мач за мен и за играчите", допълни Илиан Илиев.

Селекционерът продължи да защитава позицията си, че тимът на България не е предварително обречен срещу Испания: "Излизаме за позитивен резултат, като знаем кого срещаме. Да, има разлика в класите, но много пъти на нашия терен в историята назад и с отбори от класата на Испания сме постигали добри резултати. В такива мачове като утре и малко да направиш, може да се забележи."

А капитанът Кирил Десподов допълни: "Винаги съм казвал, че най-добрите мачове и хубавите са тези - да играеш с най-добрите футболисти. Винаги можеш да извлечеш позитивизъм и после да се чувстваш удовлетворен. Това трябва да се предаде и в отбора. Има настроение, нещата са спокойни."

Самият Десподов е вече възстановен от травмата, която лекува няколко месеца и се чувства напълно готов за игра. С лека травма е Лукас Петков ("Елверсберг", Гер) и още не е взето решение дали ще попадне в групата за мача.

Двубоят между България и Испания е утре вечер от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Главен рефер ще бъде сърбинът Сърджан Йованович.

ДЕ ЛА ФУЕНТЕ: НЕ ИДВАМЕ НА РАЗХОДКА В БЪЛГАРИЯ

Селекционерът на европейския шампион Испания - Луис де ла Фуенте, говори малко след Илиан Илиев и даде да се разбере, че в отбора му изобщо не подценяват мача в София.

"Идваме тук за един изключително важен мач за нас. Искаме да се представим добре срещу един отбор, който игра е у дома срещу толкова много публика. За нас обаче всички мачове са задължителни. Със сигурност трябва да се справяме много добре в защита. Трябва да вкараваме повече голове, отколкото получаваме. За нас варианта е атака, атака, атака и да държим съперника по-далече от нашата врата. Утре ни очаква много труден мач. Мачът ще бъде много интензивен. Ще трябва да покажем най-доброто, на което сме способни, за да победим в утрешния мач. Наясно сме, че ни очаква много труден мач. Трябва да демонстрираме най-добрата си версия, ако искаме да спечелим и всички в отбора сме наясно с това. Не идваме отпуснати. Не е разходка за нас, чака ни голямо изпитание", обясни треньорът.

Той говори и за звездата на тима Ламин Ямал: "Ламин го познавам от 16-годишен. Той е изключителен талант. Трябва да имаме специално отношение към него, както към всички подрастващи футболисти. Имаме и други млади футболисти. Не само него. Ламин Ямал е много интелигетен футболист, той е много добре подготвен. Концентриран е върху представянето си на терена."