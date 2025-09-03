Медия без
Илиан Илиев: Това ще е най-големият мач в кариерата ми

Трябва да покажем най-добрата си версия, ако искаме да спечелим, заяви селекционерът на испанците

03 Септ. 2025Обновена
Селекционерът на националния отбор по футбол Илиан Илиев обяснява как футболистите му трябва да изиграят много умно утрешния мач срещу европейския шампион Испания.
Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Илиан Илиев е предупредил футболистите си да не се вторачват излишно в суперзвездата на испанския отбор Ламин Ямал по време на утрешния мач.

"Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Освен Ямал, мога да изброя още 10 много силни техни играчи. Футболът е колективна игра, не може всички да се концентрираме върху един", каза Илиев на пресконференцията преди квалификацията за Мондиал 2026.

Той се оплака, че отборът му е разполагал с твърде малко време да се подготви за мача - само два-три дни активни тренировки. Въпреки това той е очертал пред футболистите опасните страни на испанците и как да им се противодейства. "Ще се опитаме да сме компактни, да са близко линиите на състава ни и да не оставям такива ситуации за Ямал или за другите да стрелят. Имат една основа от футболисти, които правят много нестандартни неща. Дори отбори като Нидерландия и Франция, и те са принудени от Испания да играят нисък блок. Няма да е учудващо, ако и ние прибегнем до това", каза селекционерът.

Той призна, че за почти всички национали, а и за него самия това ще е най-големият мач до момента заради атмосферата с препълнените трибуни на ст. "Васил Левски". След което си пожела феновете са останат позитивно настроени през целия мач. "Футболистите са достатъчно зрели, за да разберат срещу кого играят, каква е обстановката. Със сигурност нашият отбор не е играл пред толкова публика у дома, въпреки присъствието на 15 000 зрители в Пловдив в Лигата на нациите. Този импулс, който ще ни даде публиката, дано да е в добрите моменти и да е в нашата посока. Със сигурност, който и да беше треньор на националния отбор, щеше да бъде за него най-важният мач в кариерата, не само защото е поредният. За момента това е най-важният мач за мен и за играчите", допълни Илиан Илиев.

Селекционерът продължи да защитава позицията си, че тимът на България не е предварително обречен срещу Испания: "Излизаме за позитивен резултат, като знаем кого срещаме. Да, има разлика в класите, но много пъти на нашия терен в историята назад и с отбори от класата на Испания сме постигали добри резултати. В такива мачове като утре и малко да направиш, може да се забележи."

А капитанът Кирил Десподов допълни: "Винаги съм казвал, че най-добрите мачове и хубавите са тези - да играеш с най-добрите футболисти. Винаги можеш да извлечеш позитивизъм и после да се чувстваш удовлетворен. Това трябва да се предаде и в отбора. Има настроение, нещата са спокойни."

Самият Десподов е вече възстановен от травмата, която лекува няколко месеца и се чувства напълно готов за игра. С лека травма е Лукас Петков ("Елверсберг", Гер) и още не е взето решение дали ще попадне в групата за мача.

Двубоят между България и Испания е утре вечер от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Главен рефер ще бъде сърбинът Сърджан Йованович.

 

ДЕ ЛА ФУЕНТЕ: НЕ ИДВАМЕ НА РАЗХОДКА В БЪЛГАРИЯ

Селекционерът на европейския шампион Испания - Луис де ла Фуенте, говори малко след Илиан Илиев и даде да се разбере, че в отбора му изобщо не подценяват мача в София.

"Идваме тук за един изключително важен мач за нас. Искаме да се представим добре срещу един отбор, който игра е у дома срещу толкова много публика. За нас обаче всички мачове са задължителни. Със сигурност трябва да се справяме много добре в защита. Трябва да вкараваме повече голове, отколкото получаваме. За нас варианта е атака, атака, атака и да държим съперника по-далече от нашата врата. Утре ни очаква много труден мач. Мачът ще бъде много интензивен. Ще трябва да покажем най-доброто, на което сме способни, за да победим в утрешния мач. Наясно сме, че ни очаква много труден мач. Трябва да демонстрираме най-добрата си версия, ако искаме да спечелим и всички в отбора сме наясно с това. Не идваме отпуснати. Не е разходка за нас, чака ни голямо изпитание", обясни треньорът.

Той говори и за звездата на тима Ламин Ямал: "Ламин го познавам от 16-годишен. Той е изключителен талант. Трябва да имаме специално отношение към него, както към всички подрастващи футболисти. Имаме и други млади футболисти. Не само него. Ламин Ямал е много интелигетен футболист, той е много добре подготвен. Концентриран е върху представянето си на терена."

Луис де ла Фуенте, селекционер на европейския шампион Испания, отговаря на въпрос по време на пресконференцията му в София преди утрешния мач с България.
БГНЕС Луис де ла Фуенте, селекционер на европейския шампион Испания, отговаря на въпрос по време на пресконференцията му в София преди утрешния мач с България.
