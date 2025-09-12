Спортът по телевизията - 13 септември

Диема спорт

06:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №1

08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №2

11:40 "Порше Карера Къп Германия": ГП на Германия, първо състезание

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Нюрнберг"

17:45 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Арда"

20:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Септември" (София)

23:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №3, Остин Крайчек/Раджийв Рам - Томаш Махач/Адам Павласек

01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №4, Тейлър Фриц - Иржи Лехечка

03:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №5, Франсис Тиафоу - Якуб Меншик

Диема спорт 3

07:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №3, Йосуке Ватануки/Такеру Юзуки - Кевин Кравиц/Тим Пюц

09:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №4, Шинтаро Мочизуки - Ян-Ленард Щруф

11:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №5, Йошихито Нишиока - Яник Ханфман

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Холщайн" (Кил)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Хайденхайм" - "Борусия" (Дортмунд)

19:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Хамбургер"

22:05 Футбол: Лига 1, "Оксер" - "Монако"

Макс спорт 2

09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Япония - Турция

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", III ден

22:30 ММА: Cage Warriors 193, галавечер в Нюкасъл

01:00 ММА: UFC Fight Night, Диего Лопес - Жан Силва

Макс спорт 1

11:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, квалификация

13:15 Moto E: ГП на Сан Марино, първо състезание

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Сан Марино, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, спринт

17:05 Moto E: ГП на Сан Марино, второ състезание

19:30 Сенши: бойна галавечер във Варна

23:00 WRC: рали "Чили", SS12 Мария де лас Крусес 2

02:30 НАСКАР: Тенеси

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:00 Лека атлетика: СП в Токио

bTV Action

12:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №1, Александър Василев - Ото Виртанен

14:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №2, Иван Иванов - Емил Руусувуори

Макс спорт 3

12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Германия - България

16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Парма"

19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Интер"

21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Наполи"

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул

17:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Цволе"

19:45 Футбол: Ередивизи, НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Фамаликао" - "Спортинг" (Лисабон)

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Чарлтън" - "Милуол"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Лийдс"

19:30 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Нант"

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Херта" (Берлин)

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Нотингам"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Астън Вила"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Тотнъм"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Челси"

Евроспорт 2

14:50 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри

01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Овиедо"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Реал" (Мадрид)

19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Алавес"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Виляреал"

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХ етап

02:00 Лека атлетика: СП в Токио