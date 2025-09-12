Спортът по телевизията - 13 септември

Диема спорт
06:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №1
08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Австралия - Белгия, мач №2
11:40 "Порше Карера Къп Германия": ГП на Германия, първо състезание
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Нюрнберг"
17:45 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Арда"
20:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Септември" (София)
23:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №3, Остин Крайчек/Раджийв Рам - Томаш Махач/Адам Павласек
01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №4, Тейлър Фриц - Иржи Лехечка
03:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №5, Франсис Тиафоу - Якуб Меншик
Диема спорт 3
07:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №3, Йосуке Ватануки/Такеру Юзуки - Кевин Кравиц/Тим Пюц
09:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №4, Шинтаро Мочизуки - Ян-Ленард Щруф
11:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №5, Йошихито Нишиока - Яник Ханфман
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Холщайн" (Кил)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Хайденхайм" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Хамбургер"
22:05 Футбол: Лига 1, "Оксер" - "Монако"
Макс спорт 2
09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Япония - Турция
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", III ден
22:30 ММА: Cage Warriors 193, галавечер в Нюкасъл
01:00 ММА: UFC Fight Night, Диего Лопес - Жан Силва
Макс спорт 1
11:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Сан Марино, първо състезание
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Сан Марино, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, спринт
17:05 Moto E: ГП на Сан Марино, второ състезание
19:30 Сенши: бойна галавечер във Варна
23:00 WRC: рали "Чили", SS12 Мария де лас Крусес 2
02:30 НАСКАР: Тенеси
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:00 Лека атлетика: СП в Токио
bTV Action
12:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №1, Александър Василев - Ото Виртанен
14:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Финландия, мач №2, Иван Иванов - Емил Руусувуори
Макс спорт 3
12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Германия - България
16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Парма"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Наполи"
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
17:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Цволе"
19:45 Футбол: Ередивизи, НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Фамаликао" - "Спортинг" (Лисабон)
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Чарлтън" - "Милуол"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Лийдс"
19:30 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Нант"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Херта" (Берлин)
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Нотингам"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Астън Вила"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Тотнъм"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Челси"
Евроспорт 2
14:50 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, олимпийско крос кънтри
01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Овиедо"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Реал" (Мадрид)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Алавес"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Виляреал"
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХ етап
02:00 Лека атлетика: СП в Токио