БФС поиска от националите агресия и картони в Тбилиси

Не сме фаворити в нито един мач в групата, призна директор във футболния съюз

Днес, 10:03
Техническият директор на БФС Кирил Котев говори на летище "Васил Левски" преди заминаването на националния отбор за Грузия.
Много по-агресивна игра, в сравнение със загубата с Испания с 0:3 в четвъртък, очаква техническият директор на БФС Кирил Котев от националния отбор в утрешното гостуване срещу Грузия от група Е в квалификациите за Мондиал 2026.

Котев е съгласен с коментарите в испанските медии, че българският тим не е бил достатъчно агресивен срещу европейския шампион. "За агресията - категорично са прави, защото не е нормално за цял мач даже да нямаме и картон", коментира той.

Директорът призна, че Грузия е по-силният отбор в момента, но нашите имат шанс да постигнат добър за нас резултат. "Наясно сме какъв мач ни очаква в Тбилиси, но отиваме да покажем доста по-добра игра, особено в атака, и много по-голяма агресия. И от възможностите, които ни се отдадат, да се възползваме по най-добрия начин и се надявам да вземем точки. Ще ни бъде доста трудно, но се надявам да успеем да отмъкнем нещо. Ние не сме фаворити в нито един мач. Където успеем да измъкнем нещо, ще бъде ОК. Въпросът е да надграждаме във всеки един двубой, да вкарваме млади момчета, както сега Емил Ценов и Росен Божинов влязоха и показаха отлична игра. Това е и нашата визия за момента - да вкарваме млади момчета от младежкия отбор и те да се налагат", коментира Кирил Котев.

Той призна, че се чувства липсата на контузения капитан Кирил Десподов - както на терена, така и в съблекалнята. Иначе няма футболисти с травми след мача с Испания.

Гостуването срещу Грузия утре в Тбилиси е от 19:00 ч. българско време и ще се предава пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Главен рефер ще бъде шведът Глен Нюберг.

